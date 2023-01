Nouvelles fuites sur les caractéristiques du futur casque de réalité mixte d'Apple

Nouvelle année, nouvelles fuites concernant le casque de réalité mixte que prépare Apple. Et comme souvent, celles-ci proviennent du média spécialisé The Information. Daté du 3 janvier, l'article détaille une multitude de caractéristiques techniques et fonctionnalités du produit, qui se trouverait désormais dans les phases de validation avancées en prévision d'un lancement cette année (après un énième report).



Son design serait toujours proche de celui dévoilé en février 2021 (là encore par The Information), c'est-à-dire très fin et proche du visage, ressemblant un peu à un masque de ski. Apple utiliserait principalement des matériaux premium comme l'aluminium, le verre et la fibre de carbone afin d'en réduire le poids au minimum.

Une batterie externe, comme le Magic Leap

La batterie serait par ailleurs déportée et se porterait à la ceinture, reliée au casque par le biais d'un câble avec connecteur magnétique de type MagSafe. Une décision qui peut surprendre venant d'Apple, et qui n'aurait a priori pas été le premier choix mais plus une nécessité afin de garantir le plus de légèreté possible au niveau du visage. L'autonomie de la batterie ne dépasserait pas les deux heures, mais ce ne serait pas trop gênant étant donné qu'elle serait interchangeable.



Plusieurs systèmes d'attache auraient été conçus, dont un fait du même matériau que les bracelets "sport" des montres Apple Watch. Cependant le système final ne sera pas interchangeable. Il intégrerait des haut-parleurs, comme de coutume pour ces appareils, et serait fait pour être utilisé avec les AirPods Pro grâce notamment à l'intégration d'une puce H2 pour une connexion à très faible latence. En revanche, des écouteurs sans fil d'autres marques ne seraient pas compatibles, ni les écouteurs filaires.

4K par œil, 120° de champ de vision

Le casque utiliserait deux écrans Micro OLED d'une résolution de 4K par œil et ces derniers seraient fabriqués par Sony (on note que Sony n'utilise pas d'écrans de ce type dans son propre casque à venir, le PSVR 2). Son champ de vision serait de 120°, et il serait doté de caméras pour suivre le regard et faire du rendu fovéal afin de réduire la puissance de calcul requise pour afficher tous ces pixels. Le réglage de l'écart interpupillaire se ferait automatiquement, les lentilles étant motorisées. Des lentilles avec correction de la vue qui se fixent de façon magnétique seraient disponibles en option.



Plus d'une dizaine d'autres capteurs serviraient à suivre les expressions du visage et les mouvements du corps (bras, mains, jambes), Apple favorisant une interaction avec les mains et la voix plutôt que l'utilisation de contrôleurs de jeu. Et sur la façade du casque, d'autres capteurs seraient placés pour cartographier l'environnement et permettre au casque de s'y repérer, dont plusieurs Lidars. Ce n'est pas difficile à imaginer, Apple disposant d'une avance dans ce domaine grâce à ses smartphones.

Une puce ISP dédiée pour réduire la latence d'affichage

La puissance de calcul serait fournie par deux puces : un System-on-a-Chip regroupant CPU, GPU, mémoire HBM et autres, et une puce ISP dédiée au traitement des images dont le rôle serait de fusionner les images des différentes caméras et d'en corriger la distortion avant d'afficher le résultat à l'utilisateur. Avoir une puce dédiée permettrait de réduire la latence dans l'affichage des images. Les deux composants seraient gravés en 5 nm.



L'appareil étant résolument pensé pour la réalité mixte (la possibilité de passer d'un mode "réalité virtuelle" dans un environnement 100% numérique à un mode "réalité augmentée" où l'on perçoit ce qui nous entoure), une molette du genre de la "Digital Crown" de l'Apple Watch permettrait de passer facilement d'un mode à l'autre. Par ailleurs, sur le devant du casque, on trouverait aussi un écran basse consommation qui reproduirait les expressions du visage de l'utilisateur, une astuce pour diminuer le sentiment d'isolement que les casques VR provoquent chez certaines personnes.

Le gaming ne serait pas une priorité

Comme évoqué plus haut, l'appareil ne serait a priori pas accompagné de contrôleurs, même si Apple en a testé quelques uns en interne, et le jeu vidéo ne figurerait pas parmi ses usages principaux. A la place, l'entreprise se serait concentrée sur la communication par le biais d'avatars aux expressions très fidèles à celles des utilisateurs. Certaines applications de réalité virtuelle "classiques" seraient néanmoins compatibles grâce à un partenariat avec Unity. D'autres cas d'usages comme l'utilisation d'une carte en 3D ont aussi été mis au point, et les applications iOS classiques en 2D seraient aussi compatibles avec l'appareil.



Comme les rumeurs l'avaient indiqué par le passé, le prix du casque se situerait toujours aux alentours des 3000 dollars.