Nreal lève 60 millions de dollars auprès d'Alibaba pour ses lunettes de réalité augmentée

Nreal, start-up chinoise qui fabrique des lunettes de réalité augmentée, lève 60 millions de dollars. Un nouvel apport financier annoncé le 29 mars 2022 qui est mené par le géant de l'e-commerce Alibaba. Cette levée de fonds en série C qui vise à augmenter ses investissements en R&D, accélérer son expansion à l'international et renforcer ses partenariats avec les développeurs et les partenaires pour proposer une large offre de contenues à ses clients.



Lors d'une précédente levée, de 40 millions de dollars, Nreal avait notamment séduit une filiale de Baidu et un concurrent de TikTok (Douyin en Chine). En septembre dernier, la start-up a également collecté 100 millions de dollars. Elle était alors valorisée 700 millions de dollars.



Deux paires de lunettes

La start-up fondée en 2017, commercialise déjà deux paires de lunettes : les Light et la deuxième génération baptisée Air. La capacité de calcul n'est pas intégrée aux lunettes elles-mêmes qui fonctionnent en étant connectées à un smartphone Android ou à un module dédié. Ces lunettes sont principalement commercialisées en Corée du Sud, au Japon, en Espagne et aux Etats-Unis.



Les Air s'apparentent à des lunettes de soleil. Elles sont relativement petites et facilement transportables. Elles peuvent projeter un écran de 201 pouces, selon la start-up, avec un champ de vision de 46° et une résolution de 1080p. Les branches des lunettes peuvent être ajustées pour bien tenir sur les oreilles. Au-delà des lunettes elles-mêmes, le succès de Nreal devrait reposer sur le catalogue de contenus proposés.



Un secteur qui intéresse

Est-ce cet investissement d'Alibaba dans Nreal précède une collaboration plus approfondie ? Nreal et Nio ont annoncé, après que le constructeur de véhicule électrique ait investit dans la start-up, travailler sur des lunettes de réalité augmentée conçues pour les trajets à bord des véhicules électriques, rappelle CNBC. Et Alibaba a déjà annoncé son intention de lancer cette année des lunettes de réalité augmentée spécifiquement conçues pour les réunions virtuelles.



Ils ne sont pas les seuls à travailler sur des lunettes de réalité augmentée. Meta a dévoilé des lunettes connectées fabriquée en partenariat avec Ray-Ban. Snap s'est récemment emparé de la start-up française NextMind pour intégrer sa technologie à ses futures lunettes de réalité augmentée. Magic Leap, dont le parcours a été semé d'embuches, fignole ses nouvelles lunettes de réalité augmentée, les Magic Leap 2, qui doivent sortir dans le courant de l'année. Google, qui travaille sur un système d'exploitation dédié, a récemment racheté le spécialiste des MicroLED Raxium. Ce marché encore naissant semble prometteur pour les grandes entreprises technologiques.