Numa Health lève 4 millions d’euros pour son application de médecine préventive

Lancée en 2019 à La Rochelle, la start-up Numa Health a développé une application qui modélise le fonctionnement de l'organisme et livre des recommandations ciblées non médicamenteuses.



Le 23 juin 2023, elle a annoncé avoir levé 4 millions d’euros auprès du fonds Rsolutions géré par la société de gestion indépendante française RGreen Invest, de Bpifrance, du groupe de biologie médicale Inovie et du groupe mutualiste d'assurances et de services Pasteur Mutualité.

Combiner les résultats d'une prise de sang aux données déclaratives

Le stress physiologique passe souvent sous les radars lors des diagnostics ou examens médicaux. Persuadée qu’il est pourtant à l’origine de nombreux maux, Numa Health l’a mis au cœur de son activité de médecine préventive et prédictive.



La start-up propose une application baptisée Health Pilot, permettant à ses utilisateurs d’évaluer leur état de stress, d'en identifier les causes (nerveux, hormonal, immunitaire...), d’analyser dans quelle mesure il perturbe ou pourrait perturber leur état de santé et d’obtenir des recommandations personnalisées.



Pour ce faire, ces derniers doivent entrer des données de santé récupérées à partir des résultats d’une prise de sang et d’une prise de tension, et répondre à un questionnaire sur leur santé et leur mode de vie.

La start-up a développé et breveté des algorithmes capables de lire des biomarqueurs présents dans le sang et de les coupler aux données déclaratives des patients. En fonction de ces informations et en se basant sur 23 index, l’application délivre des indications personnalisées : conseils nutritionnels et recommandation d’activités cognitives ou physiques qui pourraient améliorer la capacité du patient à gérer ce stress et ses effets.

Entreprises, mutuelles et clubs sportifs

Numa Health revendique 1200 utilisateurs actifs et plus de 150 clients : des entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs collaborateurs aux impacts du stress, des mutuelles qui cherchent à faire de même avec leurs adhérents ou encore des clubs sportifs qui s’en servent pour optimiser les capacités de leurs athlètes.



Avec ce nouveau financement, l’entreprise espère accélérer la commercialisation de sa solution. Deux de ses nouveaux actionnaires stratégiques vont l’y aider en proposant l’application à leurs clients : ceux des laboratoires d’analyse médicale du Groupe Inovie et du Groupe Pasteur Mutualité. Des "partenariats d’envergure" auraient été signés.

Numa Health travaille sur une nouvelle activité de prédiction des pathologies

Par ailleurs, la start-up explique, dans le communiqué, qu’elle envisage de "se projeter dans une nouvelle activité de prédiction des pathologies grâce à l’activité des data scientists de Numa Health sur l’intelligence artificielle, combinée au travail clinique des chercheurs dans l’évaluation des fonctions physiologiques".



Enfin Numa Health veut développer son activité au-delà des frontières françaises en recrutant des équipes internationales de scientifiques, biologistes et experts de la donnée ainsi qu’en internationalisant ses fonctions commerciales.