Numeral lève 13 millions d'euros pour faciliter la gestion bancaire en entreprise

Six mois après son lancement, la fintech française Numeral lève 13 millions d'euros. La jeune pousse, qui développe une plateforme d'automatisation des paiements destinée aux entreprises, a annoncé cette levée de fonds le 21 décembre 2021. Elle a été menée par Balderton Capital avec la participation d'Alexandre Prot (Qonto), Tom Blomfield (Monzo), Guillaume Princen (Stripe) et Kima Ventures.



Lancement du produit début 2022

La start-up fondée par Edouard Mandon et Hichem Mâalmi travaille sur son produit au sein du start-up studio Logic Founders. Numeral développe une plateforme qui permet aux entreprises de se connecter facilement à l'ensemble de leurs banques et d'automatiser les paiements et les virements, de l'initiation à l'approbation, avec une seule API et une seule application Web. Des notifications sont envoyées en temps réel lorsqu'un paiement est traité.



Le but est de simplifier la vie des entreprises pour lesquelles les paiements sont essentiels, peu importe le secteur (finance, assurance, immobilier, etc.), et qui collectent ou versent régulièrement des montant importants via différentes banques. Mais la mise à l'échelle des opérations de paiement nécessite le développement d'intégrations bancaires complexes et l'utilisation d'infrastructures logicielles datées, explique la fintech. Numeral se targue d'avoir mis au point un outil qui permet aux entreprises d'intégrer leurs capacités de paiement dans leur produit, d'offrir des expériences de paiement agréables aux utilisateurs et de créer des opérations de paiement évolutives en quelques jours seulement.



Numeral, qui a déjà séduit Swile et Spendesk, précise qu'elle lancera sa plateforme au début de l'année prochaine. La jeune pousse souhaite dès à présent lancer de nouvelles fonctionnalités d'automatisation et de gestion tout en permettant de se connecter à de nouvelles banques. Pour cela, Numeral prévoit de recruter en passant d'une équipe de 10 à 40 personnes.