Numérique de confiance : les premiers pas du nouveau comité stratégique de filière

Deux mois après avoir été annoncé par Bruno Le Maire, à Strasbourg, le comité stratégique de filière (CSF) “numérique de confiance” entre en piste. Il aura pour objectif de favoriser les échanges avec l’État afin d’encourager "la coopération" et l’émergence "d’une offre française compétitive dans les prochaines années" sur les secteurs du cloud, du logiciel, du quantique, des technologies immersives et de l’intelligence artificielle.

Et c’est Michel Paulin, directeur général du champion français OVHcloud, qui sera au pilotage de cette nouvelle instance. “Nous souhaitons que votre mission vous mène à faire des propositions de gouvernance et de mode de travail pour engager la feuille de route que vous aurez commencé à définir avec l’ensemble des parties prenantes que vous rencontrerez”, lui ont écrit les ministres de l’Économie et du Numérique dans une lettre de mission datée du 17 octobre dernier, qui laisse à son destinataire six mois pour réaliser cette tâche.

Michel Paulin a ainsi ouvert la phase de consultation pour identifier “la voix et les initiatives de tous les acteurs impliqués” et prendre en compte “leurs perceptions”, “leurs sensibilités et leurs visions”. “Nous nous devons d’affirmer et de mettre en œuvre une ambition commune autour d’un modèle européen du numérique de confiance, qui garantisse tant la protection et la sécurité de nos données que notre autonomie stratégique, et ce, face à la montée en puissance de modèles concurrents, sinon rivaux”, appelle-t-il de ses vœux.

Signature d'un "contrat de filière" au FIC

Les acteurs qui souhaitent prendre part à cette initiative ont jusqu’à 12 décembre pour remplir un premier questionnaire, prérequis pour la constitution de groupes de travail qui s’attèleront alors à réfléchir à des propositions concrètes et identifier les projets susceptibles d’aider à promouvoir la filière.

“Je compte sur vous pour participer à la consultation ouverte aujourd’hui à tous les acteurs de la filière du numérique de confiance afin de dessiner les contours et ambitions du futur CSF”, a tweeté Oliver Vallet PDG de Docapost, à l’initiative du dernier projet de cloud souverain Numspot.

Un premier point d’étape sera réalisé au mois de janvier et les discussions au sein du CSF devraient ensuite aboutir à la signature d’un “contrat de filière” à l’occasion du Forum international de la cybersécurité à Lille, qui se tiendra du 5 au 7 avril prochain, a précisé OVHcloud à L’Usine Digitale.