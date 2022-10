Numspot, nouveau participant 100% français à la course au "cloud de confiance"

C’est une nouvelle offre 100% française qui pourrait bien venir faire de l’ombre aux consortiums franco-américains. Docaposte (filiale numérique du Groupe La Poste), Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires s’associent pour proposer, dès 2023, une “offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance”.



Baptisée "Numspot", elle promet d’être “technologiquement et commercialement compétitive, fiable et sécurisée” et éligible à la fois au label SecNumCloud délivré par l’Anssi, le fameux label "cloud de confiance", et au futur schéma européen de cybersécurité EUCS, supervisé par le gendarme européen de la cybersécurité, l’ENISA.

Devenir la référence

Numpost n’envisage pas seulement de prendre une place sur le marché du cloud computing, il ambitionne également de devenir la “référence” en la matière, en développant un écosystème européen basé sur des collaborations avec des acteurs de la tech et en travaillant conjointement avec les laboratoires de recherche pour accélérer l’innovation en France et en Europe. Cette nouvelle offre promet de proposer les meilleurs standards du marché : "performance, scalabilité, sécurité, prix, responsabilité environnementale”, à en croire le communiqué publié mercredi 26 octobre.



“Nous sommes au tout début de la transformation expérientielle de nos sociétés. Dans ce contexte, l’alliance Numspot crée un couplage décisif entre acteurs publics et industriels et constitue un leadership nouveau au service de la transformation des collectivités, des hôpitaux, des administrations. Ce projet répond ainsi à une forte attente du marché et des citoyens”, s’est réjoui Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes.

Beaucoup de monde sur la ligne de départ

Ce programme ambitieux devrait venir sérieusement concurrencer les alliances franco-américaines qui se profilent pour répondre aux besoins des entreprises et des administrations nécessitant à la fois le plus haut niveau de sécurité possible et la maîtrise totale de leurs données. Dans sa dernière mise à jour de la certification SecNumCloud, datée de mars 2022, l’Anssi inclut en effet de nouveaux critères censés garantir l’imperméabilité des solutions qualifiées face à l’extra-territorialité des législations étrangères, américaines notamment.



Pour répondre à ce nouvel enjeu de souveraineté des données, des projets de "cloud de confiance" sont ainsi nés de partenariats entre géant américain et entreprise française — à l’instar de Capgemini, Orange et Microsoft avec le lancement de “Bleu” en mai 2021 et de Thalès et Google avec “S3NS” annoncé en juin dernier. Atos et Amazon pourraient également se joindre à la course, mais cette information n’a été confirmée par aucun des deux intéressés.



Mais, en dépit de l’optimisme du gouvernement sur l’éligibilité de ces offres à SecNumCloud, rien ne garantit pour l’heure que ces solutions décrocheront le sésame de l’Anssi. Pour l’heure, seuls OVH, Cloud Temple, Outscale (filiale de Dassault Systèmes) et Worldline Cloud services peuvent s’en targuer. Numpost, attendu en 2023, pourrait couper l’herbe sous le pied des futurs “cloud de confiance” franco-américains qui ne devraient, quant à eux, pas être opérationnels avant 2024.