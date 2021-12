Nuro et 7-Eleven déploient un service commercial de livraison autonome

7-Eleven et Nuro lancent le premier service commercial de livraison autonome en Californie. Les deux entreprises ont annoncé le 1er décembre 2021 déployer ce service à l'aide des véhicules de Nuro à Mountain View. La start-up ayant décroché toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités californiennes, ce service sera facturé comme le sont les livraisons standards proposées par 7-Eleven.



Des Toyota Prius avant le robot R2

Nuro est une start-up spécialisée dans le développement de robots de livraison autonomes. Toutefois, dans le cadre de ce partenariat ce seront des Toyota Prius équipées des briques technologiques développées par Nuro qui réaliseront les livraisons. Un opérateur humain sera présent à bord. Dans un second temps, les robots R2 de Nuro seront mis à contribution. Aucun calendrier précis n'est cependant indiqué. Ces robots, sans cabine pouvant accueillir un conducteur, sont pleinement autonomes et spécifiquement conçus pour la livraison.



Dans le cadre du partenariat avec 7-Eleven, il faut télécharger l'application de livraison 7NOW sur laquelle la commande doit être effectuée. Au moment du processus de réservation, il est possible de choisir la livraison autonome. Celle-ci est accessible de 8h à 21h sans frais supplémentaires. L'application envoie des notifications tout au long du processus, le client devant aller lui-même récupérer ses sacs de courses dans le véhicule à son arrivée.



Drones et véhicules autonomes

"Notre première incursion dans la livraison autonome a eu lieu en 2016, lorsque 7-Eleven est devenu le premier détaillant aux Etats-Unis à effectuer une livraison par drone au domicile d'un client", rappelle Raghu Mahadevan, chief digital officer de 7-Eleven. Depuis, le retailer américain a poursuivi ses recherches visant à faciliter la vie de ses clients que ce soit à l'intérieur de ses magasins ou à l'extérieur. Il n'est pas le seul à s'être tourné vers les drones : Walmart et Amazon réfléchissent également à l'utilisation de cette technologie.



De même, Walmart a noué des partenariats avec Ford et Argo AI, de même qu'avec Cruise pour tester la livraison à l'aide de véhicules autonomes. Et avec Gatik pour transporter des marchandises au sein de sa chaîne logistique. La start-up Nuro, de son côté, semble séduire de nombreux acteurs avec ses robots de livraison autonomes puisqu'elle lève des sommes assez conséquentes. Elle a récemment noué un partenariat avec FedEx dont elle espère qu'il lui permettra de passer à l'étape supérieure en confrontant sa technologie à des déploiements à grande échelle.