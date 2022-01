Nuro présente sa troisième génération de robot autonome de livraison

Nuro a dévoilé le 12 janvier 2022 la troisième génération de son robot de livraison autonome. Depuis ses débuts la start-up s'est concentrée sur le développement d'un robot électrique autonome spécialement conçu pour la livraison du dernier kilomètre. Cette troisième génération de robot de livraison autonome est conçue pour être commercialisée à grande échelle.



Un airbag pour piétons

Ses compartiments ergonomiques peuvent transporter d'importantes quantités de courses. La start-up explique qu'il est possible de transporter en même temps des produits à température ambiante, des produits frais et/ou congelés ainsi que des produits chauds. Il est possible de changer les compartiments de place et moduler le robot pour, par exemple, proposer un marché mobile ou distribuer des cafés chauds.



Nuro évoque "des centaines de possibilités" notamment via l'insertion ou non des compartiments pour les plats chauds ou la nourriture à garder au frais. Les commandes individuelles peuvent être séparée et sécurisée afin que le robot réalise plusieurs livraisons lors d'un même trajet.







Nuro affirme que son robot électrique autonome, qui peut s'élancer à une vitesse maximale de 70 km/h, est conçu pour fonctionner une journée complète avec une seule charge. Logiquement, le robot est équipé de caméras, radars, Lidar et caméras thermiques qui lui offrent une vue à 360° de son environnement. L'ensemble des capteurs se nettoient automatiquement pour conserver un maximum de sensibilité tout au long de la journée, ajoute Nuro. Surtout, la start-up se targue d'avoir pensé à la sécurité en dotant son robot d'un airbag piéton extérieur afin de réduire les risques de blessure en cas de collision.





Nuro doit commercialiser son robot

Nuro a récemment levé 600 millions de dollars afin de l'aider à commercialiser ses robots autonomes. L'été dernier, Nuro a également annoncé son intention de construire une usine de fabrication et une piste d'essai dans le sud du Nevada. Ces installations sont essentielles afin que Nuro puisse déployer des milliers de véhicules. La pré-production de cette troisième génération de robot est en cours. La start-up explique travailler en partenariat avec BYD aux Etats-Unis.



Nuro a récemment noué un partenariat stratégique avec FedEx grâce auquel elle espère confronter sa technologie à des déploiements à grande échelle et passer à l'étape supérieure. A noter que lors de ses tests, Nuro comment toujours par déployer des voitures autonomes équipées de l'ensemble de ses briques technologiques. La start-up va-t-elle parvenir à remplir ses ambitions en commercialisant à grande échelle son robot de livraison du dernier kilomètre ?