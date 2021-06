Nuro séduit FedEx avec ses robots de livraison autonomes

Après les pizzas et les médicaments sous ordonnance, place aux colis. Nuro, la start-up qui conçoit un robot de livraison autonome, a annoncé mardi 15 juin 2021 avoir noué un partenariat sur le long terme avec FedEx. Une aubaine pour la jeune pousse qui va pouvoir tester sa technologie sur des projets à grande échelle.



Un partenariat ambitieux

Jusqu'à présent, Nuro réalisait des livraisons sur de courtes distances dans zone géographique restreinte et sur une période de temps donnée. La pépite s'est notamment associée à Kroger en 2018, la pharmacie CVS à Houston et Walmart en 2020 et plus récemment avec Domino's pizza. Avec cet accord, FedEx s'engage à tester sur le long terme les robots de livraison de Nuro pour déployer des services de livraison sur le dernier kilomètre à grande échelle.



Chez FedEx ce sont 600 000 personnes qui traitent près de 18 millions de colis tous les jours avec une flotte de 200 000 véhicules. Nuro espère donc passer à la vitesse supérieure. "Il s'agit d'un partenariat stratégique avec des engagements importants des deux côtés, des cas d'utilisation et des marchés ciblés, et une échelle ambitieuse", confirme la pépite. Le but est de prendre en charge les livraisons du dernier kilomètre coûteuses pour FedEx, réfléchir à de nouvelles façons de déplacer les colis et augmenter les capacités de FedEx pour répondre à une demande croissante pour la livraison à domicile.



Les partenaires ont déjà débuté leurs essais à Houston afin d'avoir de premiers retours. L'idée est de faire grossir la flotte de robots livreurs régulièrement et d'évaluer les différents cas d'usage pour ne garder que les plus pertinents.