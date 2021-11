Nvidia Clara Holoscan permet de créer des algorithmes à partir des données des appareils médicaux

Nvidia continue d'enrichir sa plateforme Clara, qui applique les capacités des GPU Nvidia pour le deep learning aux domaines de l'imagerie médicale et de la génomique. A l'occasion de l'édition 2021 de la GPU Technology Conference (GTC), le CEO de l'entreprise Jensen Huang a annoncé le lancement de Clara Holoscan.



Ce nouvel outil permet aux développeurs de créer des applications médicales en traitant les données récoltées par les capteurs multimodaux pour exécuter des modèles et développer des graphiques de haute qualité en temps réel, détaille Nvidia.



Créer des algorithmes à partir des appareils médicaux

L'objectif de Clara Holoscan est de pouvoir intégrer de l'IA dans n'importe quel dispositif médical, du robot chirurgical au plateau d'imagerie médicale. Les cas d'usage sont multiples : détecter une tumeur par l'imagerie médicale, guider plus facilement un robot lors d'une opération…



Elle relie les appareils médicaux aux serveurs périphériques : les modèles sont exécutés sur les appareils tout en transférant les tâches les plus complexes aux ressources du data center. En pratique, une fois que les données transmises au GPU, CUDA-X (des bibliothèques logicielles pour l'IA) et Triton Inference Server (logiciel open source pour l'IA) accélèrent les calculs pour transformer les données des capteurs en images. En combinant ces images avec d'autres images précédemment acquises grâce à la bibliothèque Nvidia cuCIM, les développeurs peuvent combiner différentes données, comme les signaux vitaux, afin de développeur leur algorithme.



Visualiser les résultats en 3D ou en réalité augmentée

Les données de l'appareil et les prédictions résultantes peuvent ensuite être visualisées en trois dimensions en temps réel avec Clara Render Server ou en réalité augmentée avec cloud XR. Ce qui permet aux professionnels de santé d'obtenir une image plus réaliste d'un organe ou d'une tumeur.



En parallèle du lancement de ce nouveau dispositif dédié aux dispositifs médicaux, Nvidia a présenté quelques usages de sa plateforme Clara. La start-up américaine Entos effectue de la simulation moléculaire avec Clara Discovery, une collection de frameworks, d'applications et de modèles conçus pour découvrir la façon avec laquelle des milliards de molécules médicamenteuses potentielles interagissent avec le corps humain.



Entos, membre du programme d'accélération Nvidia Inception, se concentre sur l'identification de molécules qui pourraient désactiver les protéines liées à la formation de certains cancers. Grâce à Clara Discovery, elle peut réduire plus rapidement le pool de candidats potentiels.