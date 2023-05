Nvidia dévoile le DGX GH200, un nouveau supercalculateur dédiée à l'IA

Nvidia appuie encore sur l’accélérateur. En pleine euphorie autour de l’intelligence artificielle générative, qui a porté son action à son plus haut niveau historique – et sa capitalisation boursière à près de 1000 milliards de dollars – l'américain a dévoilé, lundi 29 mai, un nouveau supercalculateur pouvant entraîner les prochains modèles d’IA.

Google, Microsoft, Meta, premiers utilisateurs

Baptisé DGX GH200, celui-ci “intègre les technologies de calcul et de mise en réseau accélérées les plus avancées de Nvidia pour repousser les limites de l'intelligence artificielle”, promet Jensen Huang, le cofondateur et patron du spécialiste des GPU, qui s’exprimait dans le cadre du Computex, grand salon de l'électronique de Taipei.



Ce supercalculateur est équipé de 256 "super puces" GH200, qui combinent un CPU Grace sur base Arm à 72 coeurs et un GPU H100 dédié à l'accélération des calculs liés à l'IA. Le H100 dispose de 96 Go de mémoire HBM3 et de 512 Go de LPPD5X. Les deux composants communiquent via la technologie NVLink-C2C, qui permet une bande passante de 900 Go/s. Chaque "super puce" constituée de cette manière totalise plus de 200 milliards de transistors. Celles-ci viennent d’entrer en pleine production.



Selon Jensen Huang, le DGX GH200 va servir de “modèle pour l'infrastructure future d'intelligence artificielle générative à grande échelle”. La société indique que Google, Meta et Microsoft (et donc OpenAI, qui utilise l’infrastructure du groupe de Redmond) feront partie des premières entreprises à y avoir accès.

"Un point de bascule"

Devant plus de 3000 spectateurs, Nvidia a également présenté quelques exemples d'applications concrètes de l’IA générative. Dans le jeu vidéo, la société californienne va lancer une plateforme permettant aux développeurs de générer automatiquement des conversations ou des animations, notamment pour les personnages non jouables qui pourront ainsi être dotés de "personnalités réalistes qui évoluent".



Dans la publicité, elle s’est associée au géant du secteur WPP pour développer un outil permettant de créer facilement des campagnes, en générant des images photoréalistes qui peuvent être intégrées dans une vidéo, une affiche ou une “expérience en 3D”. Des capacités similaires à ce que propose Adobe avec Firefly.



Nvidia est en position de force sur le marché de l’IA générative, alors que ses puces sont devenues indispensables pour entraîner puis faire tourner les modèles. Le groupe anticipe ainsi un bond spectaculaire de son chiffre d’affaires. “Nous sommes à un point de bascule vers une nouvelle ère informatique, souligne son patron. Presque toutes les entreprises informatiques et cloud dans le monde ont adopté le calcul accéléré et l'intelligence artificielle”.