Nvidia et Microsoft s'allient pour proposer un supercalculateur pour l'IA dans Azure

Nvidia et Microsoft collaborent dans les supercalculateurs. Les entreprises ont annoncé le 16 novembre 2022 une collaboration pluriannuelle visant à construire l'un des supercalculateurs pour l'intelligence artificielle les plus puissants au monde accessible depuis le cloud. "Notre collaboration avec Nvidia va produire la plateforme de calcul intensif la plus dimensionnable au monde, qui apporte des capacités d'IA de pointe à chaque entreprise sur Microsoft Azure", déclare Scott Guthrie, executive vice-président du Cloud + AI Group chez Microsoft.

Des dizaines de milliers GPU Nvidia

Ce supercalculateur s'appuie sur l'infrastructure Microsoft Azure et est composé de GPU Nvidia. Concrètement, Microsoft va ajouter des dizaines de milliers de GPU Nvidia A100 et H100, Nvidia Quantum-2 InfiniBand ainsi que la suite logicielle Nvidia AI Enterprise à sa plateforme Microsoft Azure. Cette plateforme est le premier cloud public à intégrer les briques technologiques d'IA de Nvidia. Les clients pourront bénéficier de cette puissance de calcul pour former et entraîner les modèles d'intelligence artificielle qu'ils souhaitent, même de grands modèles pour le langage, créer des systèmes de recommandation complexes, et travailler sur de l'IA générative.



Nvidia entend utiliser les machines virtuelles disponibles sur Azure pour accélérer les progrès dans l'intelligence artificielle générative, qui consiste en des algorithmes pouvant créer des contenus nouveaux à partir de contenus existants utilisés pour l'entraîner. Un domaine en plein essor (certains modèles sont à la base d'algorithmes d'auto-apprentissage non supervisés qui génère un nouveau texte, image, vidéo, audio…). Au-delà de AI Enterprise, les partenaires souhaitent également améliorer le logiciel d'optimisation de l'apprentissage en profondeur DeepSpeed de Microsoft.

Déployer à grande échelle des solutions d'IA

"La percée des modèles [d'IA] de base a déclenché un raz-de-marée de recherche, favorisé de nouvelles start-up et permis de nouvelles applications d'entreprise, explique Manuvir Das, vice-président de l'informatique d'entreprise chez Nnvidia. Notre collaboration avec Microsoft fournira aux chercheurs et aux entreprises une infrastructure et des logiciels d'IA de pointe pour capitaliser sur le pouvoir de transformation de l'IA."



L'ensemble des outils et kits de développements logiciels optimisés pour Azure seront mis à disposition des clients. L'objectif est de proposer cette solution aux industriels, chercheurs et autres personnes intéressées pour former, développer et déployer à grande échelle et rapidement des solutions d'intelligence artificielle.



Ce n'est pas la première collaboration entre les deux entreprises. L'année dernière elles ont créé le plan grand modèle de traitement du langage au monde : Megatron-Turing Natural Language Generation (MT-NLG). Il permettrait d'obtenir des résultats sans équivalent pour les applications de traitement automatique du langage naturel, et notamment pour des fonctions de compréhension de texte. Ce dernier peut être utilisé pour entraîner des modèles d'IA générative, mais cela nécessite d'importantes capacités de calcul. D'où ce partenariat.