Nvidia et Quantum Machines lancent DGX Quantum, une plateforme de calcul quantique hybride

Nvidia s’est associé à la start-up israélienne Quantum Machines pour mettre au point un système quantique-classique hybride basé sur son architecture GPU Hopper. Dénommé DGX Quantum, il regroupe un système Grace Hopper (combinant des GPU Hopper et des CPU Grace) et un contrôleur quantique OPX+ développé par Quantum Machines.

Ce dernier permet d’exploiter des processeurs quantiques (de tout type, d’après la start-up) de façon simplifiée, car il s’occupe des détails les plus complexes (correction d’erreurs, calibration multi-qubits, mesures et estimations, etc.). Les deux parties du système sont connectées par PCIe, ce qui permet une latence inférieure à la micro-seconde entre les processeurs quantiques et les GPU.

La promesse de DGX Quantum est que les scientifiques vont pouvoir se concentrer sur leurs expériences en testant des algorithmes hybrides, et surtout passer plus facilement à l’échelle (de quelques qubits à des milliers) en fonction de leurs besoins.

CUDA Quantum désormais open source

DGX Quantum s’appuie sur un modèle de programmation ouvert, CUDA Quantum, qui permet la programmation de QPU, GPU et CPU dans un même système afin d’y faire tourner des algorithmes hybrides mélangeant calcul quantique et calcul classique.

Nvidia en a profité pour annoncer que de nouvelles entreprises ont intégré CUDA Quantum à leur plateforme, dont les fabricants de hardware Anyon Systems, Atom Computing, IonQ, Orca Computing, Oxford Quantum Circuits et QuEra, et les développeurs d’outils logiciels Agnostiq et QMware. Il a par ailleurs été adopté par trois centres de calcul intensif : le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Japon), l’IT Center for Science (Finlande), et le National Center for Supercomputing Applications (Etats-Unis).