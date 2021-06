Nvidia lance Canvas, un outil qui transforme les croquis de paysages en images réalistes

L’écosystème Nvidia Studio a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour offrir des améliorations visuelles aux applications créatives. Nvidia a notamment lancé ce jeudi 24 juin l'application Canvas, qui permet de créer des paysages photoréalistes à partir de simples esquisses grâce à l’intelligence artificielle. Proposée en version bêta, Nvidia Canvas apporte la fonctionnalité de la démo GauGAN, dévoilée il y a deux ans, à toute personne disposant d’un GPU Nvidia RTX.





L’outil permet de transformer les croquis directement en images. Chaque couleur est associée à un élément différent, par exemple le gris pour les nuages, le bleu pour l’eau, etc. Le dessin est transmis à des réseaux antagonistes génératifs et les IA fournissent par la suite une image réaliste au possible du visuel suggéré.



Un résultat réaliste

Canvas dispose de neuf styles qui modifient l’aspect du dessin et de quinze matériaux différents allant du ciel aux montagnes en passant de la rivière aux rochers. Comme l’explique le concepteur Jama Jurabaev le principal intérêt est de pouvoir réaliser "des images plus détaillées qu’un gribouillage".



Les utilisateurs peuvent partir de zéro au gré de leur imagination ou utiliser des modèles à disposition. L’outil propose plusieurs filtres permettant d’adopter le style d’un peintre en particulier ou de faire passer son œuvre du jour à la nuit en un seul clic. Une fois l’image créée, Canvas permet d’importer son œuvre dans Adobe Photoshop afin de continuer à l’affiner.