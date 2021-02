Nvidia lance CMP, une ligne de produits dédiés au minage de cryptomonnaies

Après des années de frustration engendrée par l'achat massif de ses GPU pour le minage de cryptomonnaies, Nvidia contre-attaque. L'entreprise a révélé le 18 février qu'elle a modifié les pilotes de sa prochaine puce, la GeForce RTX 3060, pour diviser par deux son hash rate lorsqu'elle est utilisée pour miner de l'Ethereum. Les premières cartes équipées de processeurs RTX 3060 doivent arriver sur le marché à partir du 25 février.



Cette décision n'a pas été prise à la légère par Nvidia, et fait écho à la colère de ses clients historiques, les joueurs, de ne pas pouvoir acheter ses produits à leurs prix normaux (les revendeurs s'en donnant à cœur joie). En réduisant l'efficacité de ses GeForce pour cet usage spécifique, Nvidia a bon espoir que les mineurs seront découragés d'y recourir. Mais l'entreprise ne compte pas délaisser ce segment de marché pour autant.



CMP : des GPU optimisés pour le minage

Elle lance en parallèle une nouvelle ligne de produits baptisée Cryptocurrency Mining Processor (CMP) et spécifiquement conçue pour les cryptomonnaies. Une stratégie similaire à celle qu'elle poursuit avec ses produits dédiés à l'intelligence artificielle. Les cartes équipées de puces CMP n'auront pas de ports vidéo et seront optimisées pour les datacenters de minage, notamment en ayant un voltage maximum moins élevé.



Ces cartes seront fabriquées par les partenaires agréés de Nvidia (on retrouve les classiques Asus, EVGA et Gigabyte) et seront disponibles d'ici la fin du trimestre. Les premières à arriver sur le marché auront des capacités de 26 mégahash par seconde (30HX) et 36 MH/s (40HX). D'autres cartes plus puissantes (45MH/s et 86MH/s) sortiront d'ici la fin de l'année. Nvidia assure que ces cartes n'auront pas d'impact sur la production des GeForce car leurs caractéristiques sont différentes.