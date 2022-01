Nvidia se préparerait à abandonner l'acquisition d'Arm

Nvidia se prépare discrètement à abandonner l'acquisition d'Arm. L'entreprise américaine, spécialisée dans la conception de processeurs graphiques (GPU), avait proposé 40 milliards de dollars à SoftBank pour s'emparer d'Arm. Mais ayant fait peu ou aucun progrès en vue d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités réglementaires, Nvidia pourrait abandonner cette acquisition, rapporte Bloomberg le 25 janvier 2022.



Nvidia a déclaré à ses partenaires ne pas s'attendre à ce que la transaction soit conclue, d'après une personne proche du dossier. SoftBank, de son côté, intensifie les préparatifs en vue de l'introduction en bourse d'Arm. Une alternative au rachat.



L'opposition des sociétés clientes d'Arm

Cette acquisition, qui serait la plus importante dans le secteur des semi-conducteurs, a été annoncée en septembre 2020. Depuis, de nombreuses voix se sont élevées contre ce rachat. Les différentes autorités de la concurrence se sont saisies du dossier et de nombreux industriels ont fait part de leurs inquiétudes, dont les clients d'Arm. Qualcomm, Microsoft et Google ont directement faits part de leurs inquiétudes à la Federal Trade Commission (FTC) aux Etats-Unis. Intel et AWS se sont également joints à ces entreprises.



Si Nvidia assure vouloir maintenir Arm comme un fournisseur de technologie "neutre", cela ne suffit pas à rassurer les clients d'Arm. Les designs de la société britannique sont utilisés pour tous les processeurs du marché, qu'il s'agisse de ceux d'Apple, Qualcomm, Mediatek, Samsung ou Huawei. Ils sont omniprésents dans les smartphones, tablettes, objets connectés et dans tous les équipements spécialisés basse consommation, mais aussi dans les data centers. La crainte est que Nvidia modifie la politique d'octroi des licences de propriété intellectuelle afin d'empêche l'utilisation du design d'Arm.



Nvidia est le plus grand fabricant de puces graphiques. En concurrence direct avec Intel dans les processeurs pour les serveurs, Nvidia se penche également sur de nouveaux domaines qui le mettraient en concurrence directe avec de nombreux autres titulaires de licence Arm. Nvidia fournit également des puces à AWS et Microsoft pour le traitement des technologies d'intelligence artificielle dans les data centers. Mais ces sociétés ont annoncé vouloir mettre au point leurs propres processeurs, faisant de Nvidia leur fournisseur et leur rival.



L'enquête des autorités réglementaires

Aux Etats-Unis, la FTC a intenté une action en justice pour arrêter la transaction en décembre dernier, arguant que Nvidia deviendrait trop puissante si elle prenait le contrôle de la conception des puces d'Arm. Les autorités chinoises pourraient bloquer cette acquisition si Nvidia décrochait les autorisations auprès de ses homologues. Ce d'autant plus que les Etats-Unis ont adopté d'importantes restrictions commerciales rendant très compliqué l'approvisionnement en semi-conducteur de Huawei. Les autorités britanniques se penchent également sur ce dossier tout comme la Commission européenne qui doit rendre sa décision le 25 mai.



Les dirigeants de Nvidia et Arm ne semblent pas avoir complètement baissés les bras et plaident leur dossier auprès des autorités concernées, ajoute Bloomberg. "Nous continuons de défendre les opinions exprimées en détail dans nos derniers documents réglementaires – à savoir que cette transaction offre une opportunité d'accélérer pour Arm et de stimuler la concurrence et l'innovation", a déclaré le porte-parole de Nvidia, Bob Sherbin. "Nous gardons espoir que la transaction sera approuvée", a déclaré par mail un porte-parole de SoftBank.



Si Nvidia parvient à réaliser cette acquisition, ce serait un énorme coup pour Jensen Huang. Le PDG de Nvidia, qui est déjà parvenu à transformer sa société de cartes graphiques en une entreprise majeure du secteur des puces, serait à la tête de la société américaine la plus importante de l'industrie des semi-conducteurs. Mais cela semble être un horizon très incertain. Qualcomm a mis fin à son rachat de NXP pour 44 milliards de dollars en 2018 après deux ans de bataille auprès des autorités réglementaires, rappelle Bloomberg.



Des autorités de la concurrences plus méfiantes

Ces difficultés ont conduit à des dissensions en interne chez Nvidia mais également chez SoftBank. Au sein du conglomérat japonais, certains pensent qu'une introduction en bourse d'Arm le plus rapidement possible est la meilleure solution en raison de l'attrait actuel des investisseurs pour ce secteur. Une chose est sûre : SoftBank et Arm peuvent conserver 2 milliards de dollars que Nvidia a payés à la signature, un montant incluant des frais de rupture de 1,25 milliard de dollars.



L'accord initial entre Nvidia et SoftBank expire le 13 septembre 2022 – deux ans après sa signature – mais sera automatiquement renouvelé si les approbations prennent plus de temps. Nvidia pensait au départ parvenir à clore l'acquisition en mars 2022, ce qui est aujourd'hui impossible.



A noter que l'autorité de la concurrence britannique a demandé fin novembre à Meta (anciennement Facebook) de revendre Giphy. Cette acquisition avait été annoncée un an et demi plutôt, en mai 2020. La récente annonce de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft devrait également être scrutée de très près par les autorités de la concurrence qui semblent faire de plus en plus attention aux différentes acquisitions réalisées par les géants technologiques.