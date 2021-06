Nvidia se renforce dans le véhicule autonome avec DeepMap, le spécialiste de la cartographie HD

Nvidia a annoncé ce jeudi 10 juin, l'acquisition de DeepMap, start-up spécialisée dans la cartographie HD et la localisation en temps réel. Cette acquisition, dont le montant n'est pas précisé, doit être finalisée au troisième trimestre 2021. La technologie développée par DeepMap va alimenter la plateforme Nvidia Drive dédiée à la conduite autonome.



"DeepMap devrait nous aider à mettre à l'échelle les opérations de cartographie dans le monde entier et étendre notre expertise en matière de conduite autonome", a indiqué Ali Kani, vice-président et directeur général de l'automobile chez Nvidia.



localiser en temps réel et au centimètre près

DeepMap a été fondée en avril 2016. James Wu, le co-fondateur et CEO, est un ancien de Google, Apple et Baidu où il a travaillé dans les services de cartographie. La start-up affirme pouvoir localiser en temps réel et au centimètre près les véhicules sur diverses routes et dans des conditions de conduite variées. "Unir nos forces avec Nvidia permettra à notre technologie d'évoluer plus rapidement et de profiter plus rapidement à un public plus large", a déclaré James Wu.



Nvidia, de son côté, souhaite intégrer la technologie de DeepMap dans sa plateforme Nvidia Drive, actuellement utilisée par Mercedes-Benz, Hyundai, Audi, Volvo et d'autres. Cela devrait lui permettre d'avoir une plus grande précision cartographique ce qui procurera aux véhicules une meilleure localisation dans l'espace. Des mises à jour fréquentes sont également essentielles pour que les cartes reflètent les conditions routières en temps quasi réel. Ces cartes doivent également s'adapter efficacement à différentes flottes de véhicules autonomes, avec un traitement rapide et un stockage minimal des données.