Nvidia va proposer GeForce Now dans les voitures équipées de sa plateforme Drive

Le 3 janvier au soir, à la veille du CES 2023, Nvidia a annoncé l'arrivée de son service de cloud gaming GeForce Now dans l'habitacle des voitures. Il sera possible de jouer soit sur un écran côté conducteur lorsque le véhicule est à l'arrêt, soit sur des écrans passagers à l'arrière. Attention cependant, le service ne sera disponible que sur les voitures équipées de la plateforme Nvidia Drive.



Hyundai, Polestar et le constructeur chinois BYD font partie des partenaires de lancement. Les premiers véhicules compatibles doivent arriver sur le marché courant 2023. GeForce Now fonctionnera sur des systèmes de divertissement embarqués tournant sous Android ou utilisant des applications web.



Avec cette disponibilité dans l'habitacle, l'objectif pour Nvidia n'est pas tant de recruter de nouveaux abonnés pour GeForce Now que d'augmenter l'attractivité de sa plateforme Drive en s'appuyant sur son expertise historique en matière de divertissement. La qualité des jeux disponibles sur son service (plus de 1500) est sans commune mesure avec ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine automobile. Ils doivent cependant être achetés en plus de payer le service lui-même.

Les RTX 4080 arrivent sur GeForce Now

Outre cette année, Nvidia a indiqué qu'il va intégrer les RTX 4080 à GeForce Now au travers d'un nouvel abonnement "Ultime" à 19,99 euros par mois (qui remplace l'abonnement RTX 3080). Les nouveaux serveurs seront disponibles d'ici la fin du mois aux Etats-Unis et en Europe. Parmi les bénéfices de cette mise à jour : possibilité d'utiliser un écran ultra large, gestion de résolutions 4K à 120 images par seconde, et une nouvelle technologie de réduction du lag (très important pour le cloud gaming).