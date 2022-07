NW Groupe, Kaiko, Flowdesk… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

NW Groupe a levé 300 M€

Environnement

Spécialiste en stockage d’énergie renouvelable.

Investisseur : RG Green



Kaiko a levé 50 M€

Finance, Assurance

Agrégateur de données financières de marché sur les actifs numériques.

Investisseurs : Eight Roads Ventures, Revaia, Alven Capital, Point Nine Capital, Anthemis Group, Underscore Ventures



Flowdesk a levé 28 M€

Finance, Assurance

Plateforme de trading de cryptomonnaies.

Investisseurs : Eurazeo, Aglaé Ventures, Isai, Speedinvest, Fabric Ventures, Ledger, Bpifrance, Coinbase Ventures, business angels



EuraTechnolgies a levé 24 M€

RH, Education

Incubateur et accélérateur.

Investisseurs : Mobilis – AFM, Entreprises et Cités, Métropole Européenne de Lille, Région Hauts de France, Crédit Agricole Nord de France, Caisse d’Epargne Hauts-de-France, Crédit Mutuel Nord Europe



Ecotree a levé 12 M€

Environnement

Solution d’investissements éco-responsables.

Investisseurs : Société Générale, Financière Fonds Privés, Famae, Accurafy 4



Stoïk a levé 11 M€

Finance, Assurance

Couverture d’assurance contre les risques de cyberattaques et logiciel de cybersécurité.

Investisseur : Andreessen Horowitz, Alven, Anthemis, business angels



Spinergie a levé 11 M€

Environnement

Solution de suivi des navires et d’optimisation des opérations maritimes.

Investisseur : Iris Capital, Swen Capital Partners, Polytechnique Ventures, business angels



Vestack a levé 10,3 M€

Immobilier, Construction

Solution de conception et de construction de bâtiments.

Investisseurs : Mirova, Ring Capital, Karista, business angels



Finfrog a levé 10 M€

Finance, Assurance

Plateforme de micro-prêts participatifs.

Investisseurs : Isai, Raise, business angels



Charles.co a levé 7 M€

Beauté, Santé

Plateforme d’e-santé.

Investisseurs : Kurma Partners, Speedinvest



Omi a levé 6 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution de rendus photos et vidéos en 3D pour les marques.

Investisseurs : Dawn Capital, Founders Future, Société Financière Saint James, Motier Ventures, business angels



Le Drive tout nu a levé 5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution de drive éco-responsable.

Investisseurs : Maif Impact, One Création Coopérative, Makesense, Colam Impact, France Active Investissement, Fondation Carasso



Waam Cosmetics a levé 5 M€

Distribution, Logistique, Retail

ONVB spécialiste de la cosmétique Do-it-Yourself.

Investisseurs : Arkea Capital, Karot Capital



Sonio a levé 5 M€

Beauté, Santé

Solution SaaS pour simplifier la conduite d’échographies fœtales.

Investisseurs : Elaia, OneRagtime, Bpifrance



Royaltiz a levé 4,5 M€

Finance, Assurance

Plateforme d’investissement dans des personnalités.

Investisseurs : business angels



Sportall a levé 2,9 M€

Sport

Plateforme de streaming d’événements sportifs.

Investisseurs : Trois I, business angels



Digital4Better a levé 2 M€

Environnement

Solution de mesure de l’emprunte numérique des sociétés.

Investisseurs : Go Capital, business angels



Kessel a levé 1,4 M€

Industrie du culturel, image et média

Plateforme de publication pour développer et monétiser la communauté des écrivains.

Investisseurs : C4 Venture, Founders Future, business angels





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.