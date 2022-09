Objets de collection, seconde main… eBay France joue son come-back en exprimant sa différence

eBay France va reprendre la parole en télévision dans le cadre d'une grande campagne plurimédia, et avec une nouvelle signature de marque : "eBay, l'e-commerce original". "Original", pour exprimer à la fois l'antériorité d'eBay dans l'e-commerce, et le fait qu'il propose une expérience d'achat différente de ses concurrents.



Avec cette campagne, la place de marché souhaite se rappeler au bon souvenir des consommateurs qui s'en sont éloignés, et conquérir les plus jeunes qui ne la connaissent pas, en choisissant un positionnement résolument orienté vers la consommation responsable. "Nous avons l'intention de tout faire pour prolonger la vie des objets", déclare la directrice marketing et communication de la plateforme, Ségolène de Noray, à L'Usine Digitale.



pas de black friday

A cet égard, eBay France annonce qu'elle ne participera pas au Black Friday 2022. En outre, pour Noël, elle proposera systématiquement une alternative de seconde main à tous les objets neufs vendus sur sa place de marché. Enfin, la page d'accueil sera entièrement consacrée aux objets d'occasion, reconditionnés, ainsi qu'aux pièces de rechange et de réparation.



"La catégorie des pièces automobiles, par exemple, est prioritaire pour nous", commente la place de marché numéro un en Europe, qui s'est renforcée sur ce segment en accueillant de nombreux vendeurs professionnels, ce qui la place en face de sites spécialisés comme Oscaro.

objets de collection

Autre catégorie prioritaire pour eBay France, celle des objets de collection. Qui recouvre en réalité plusieurs verticales, puisque les objets de collection vont des antiquités aux produits de luxe, en passant par les livres anciens ou les baskets rares, et les cartes à collectionner. "Nous sommes ultra légitimes sur ce type de produits", explique Ségolène de Noray. Aux États-Unis, eBay a racheté au mois d'août une place de marché spécialisée dans les cartes à collectionner, pour 295 millions de dollars, et ouvert un entrepôt dédié au stockage des cartes de sports.



L'accent mis par le groupe sur les cartes à collectionner n'est pas propre aux États-Unis. Certes, les Français ne collectionnent pas les cartes de joueurs de baseball ou de football américain, mais l'Hexagone est friand de cartes Pokemon. eBay France vient d'ailleurs de pourvoir une création de poste dédié à l'animation et au développement de cette catégorie. Sur le marché français des sites e-commerce, très concurrentiel, ce positionnement sur les objets de collection est un bon moyen de se différencier, pour la plateforme qui revendique 10 millions de visiteurs uniques et 5 millions d'acheteurs par mois.

enchères événementielles thématiques

eBay France a par ailleurs lancé deux nouveaux services ces 12 derniers mois pour "démocratiser l'accès aux objets de collection" : un service d'estimation, permettant d'obtenir une estimation à distance en 48h, en partenariat avec France Estimation (un réseau indépendant de commissaires-priseurs, d’experts d’art et d’avocats fiscalistes) ; et "Live by eBay", des ventes aux enchères thématiques (meubles deisgn, sneakers…) en direct, qui ont lieu un dimanche par mois à 18h et présentent une sélection de 30 à 50 lots réalisée par les experts d'eBay. Ces ventes ont jusqu'à présent rassemblé 7000 participants par événements. Quant au service d'estimation, lancé il y a un an, il a reçu 40 000 demandes d'estimation.



Forcément, quand on parle d'objets de collection, impossible de ne pas se poser la question des NFT. Surtout sachant qu'eBay a racheté la place de marché britannique de NFT KnownOrigin en juin dernier. "Très légitimement, eBay s'est intéressé aux NFT. Aux États-Unis, les acheteurs peuvent acheter des NFT auprès des vendeurs américains. En France, la réglementation pose encore certains problèmes."



"Certes, elle a évolué, puisque les 'meubles incorporels', tels que des NFT, peuvent désormais être vendus aux enchères publiques par les maisons de vente. Cependant, il reste beaucoup de zones grises autour de la fiscalité, du droit de la propriété intellectuelle, et des questions pénales qui ne sont pas encore tranchées. Avant de développer quoi que ce soit, nous attendons que le cadre réglementaire soit clarifié", répond la directrice marketing.



La campagne TV d'eBay France démarrera le 25 septembre, jusqu'à fin novembre. Elle sera également déclinée sur YouTube, Meta, en affichage national, et au cinéma.