Obypay lève 700 000 euros pour sa plateforme d’outils numériques dédiée à la restauration

La start-up Obypay, qui édite un logiciel comprenant des outils numériques de gestion des commandes et de relation client dédié au secteur de la restauration, a annoncé ce 22 juin 2023 avoir levé 1,2 million d’euros auprès de ses investisseurs historiques et de la BPI, dont 700 000 euros en fonds propres. A l'intérieur de ce financement, une enveloppe pour le marketing et une pour la R&D avec 20 recrutements prévus dans les 12 mois à venir.

Le menu QR code, premier produit

Créée en 2018 alors qu’Apple venait d’annoncer la possibilité de lire les QR codes (Quick Response code) avec son iPhone, tels des raccourcis vers des pages web, la jeune pousse basée à Paris a commencé par tester son premier produit sur une péniche à Annecy. Il s’agissait d’un QR code placé sur les tables et permettant d’accéder au menu du restaurant.

Convaincu d'être dans l'air du temps et d'avoir trouvé un créneau qui allait fonctionner, Arthur Broutin, fondateur et CEO, a finalement eu du mal à trouver son marché. "Les restaurateurs étaient très réticents à intégrer de la technologie dans un univers qu’ils voulaient voir rester très humain", explique-t-il.

La start-up a alors diversifié son offre avec un outil de click and collect et de livraison, puis a été impactée positivement par l’épisode Covid.

Un gagnant du Covid

"A ce moment-là, les restaurateurs ont complètement changé de paradigme. Nos solutions devenaient intéressantes, voire cruciales", explique le fondateur, à tel point que l’entreprise a quadruplé ses commandes. Profitant de cet engouement, elle a intégré à ses QR Code le renvoi vers une plateforme permettant aux clients de commander et de payer depuis leur place.

A la demande des restaurants, l’entreprise a ensuite enrichi son offre en développant un CRM adapté au milieu de la restauration avec programme de fidélité et possibilité de lancer des campagnes marketing. Elle s’est associé à des partenaires technologiques pour rendre des logiciels de caisse, de paiement ou encore de stock compatibles avec sa solution. Dernièrement elle a ajouté à sa gamme de produits un logiciel dédié aux bornes de commande.

Toutes ces fonctionnalités sont intégrées à une plateforme qui est aujourd’hui utilisée dans 1500 points de vente. Ses clients, à 80% français, sont des indépendants, des acteurs de la néorestauration comme les food courts (ces espaces rassemblant plusieurs enseignes de restauration rapide et de chaînes de fast-food), et des grands groupe comme Flunch par exemple, à qui l’entreprise fournit le logiciel des bornes de commande.

Accroître sa notoriété en France et en Europe

Grâce à un contrat avec Café Napoli, une chaîne comprenant 17 points de vente à Milan, la start-up s'est implantée en Italie et compte y renforcer sa présence. Autres marchés prioritaires : l’Allemagne, le Danemark et la Suisse.

Obypay emploie aujourd’hui 17 salariés. L’entreprise ne souhaite pas communiquer sur son chiffre d’affaires, mais son CEO assure qu’entre 130 et 150% de croissance se profile en 2023. Il revendique "une comptabilité saine avec un point d’équilibre tout proche", même si l’objectif actuel est la croissance.

L’idée est d’investir les fonds récoltés dans la R&D pour développer de nouvelles briques technologiques dédiées aux restaurateurs, notamment des outils basés sur l’IA pour perfectionner les parcours de fidélité. C’est aussi d’accroître sa notoriété en allouant une partie de l’argent "aux leviers d’image et d’acquisition", explique le communiqué.

La stratégie sera accompagné de recrutements qui devraient porter les effectifs de la start-up à 40 personnes d'ici juin prochain.