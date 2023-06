Octave Klaba, le fondateur d'OVHcloud, va bien racheter Qwant

Enfin un sauveur pour Qwant ? Mardi 27 juin, Octave Klaba, le fondateur d’OVHcloud, a confirmé qu'il allait bien mettre la main sur le moteur de recherche français, toujours en très grandes difficultés financières. Cette opération, dont le montant n'a pas été communiqué, doit être finalisée cet été. Elle s'effectuera par l'intermédiaire d'une nouvelle structure, baptisée Synfonium, qui sera détenue à 75% par les frères Klaba et à 25% par la Caisse des Dépôts.

Synfonium ambitionne de lancer une plateforme de services numériques dans le cloud, espérant représenter une alternative crédible aux solutions proposées par Microsoft et Google. L'entité intégrera également les services de Shadow, le pionnier du cloud gaming repris en 2021 par Octave Klaba à la barre du tribunal de commerce de Paris. Depuis, la société a recentré son activité à destination des entreprises, leur proposant de louer des PC puissants dans le cloud. Elle a aussi lancé une offre de stockage en ligne.

Plateforme souveraine

Le lancement de Synfonium ne doit être qu'une première étape pour bâtir une plateforme souveraine. D’autres services, comme des outils de visioconférence suivront, promet Synfonium, “par l’intermédiaire d’une combinaison de développements internes, d’acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision”, soulignait la société en avril.

"Nous souhaitons intégrer tout l’écosystème de la tech européenne dans l’aventure, explique désormais Octava Klaba. Vous y retrouverez le moteur de recherche, les services gratuits, la suite collaborative, le social login, mais aussi les services de nos partenaires tech". Et d'ajouter : "Le chemin est long, complexe et coûteux, mais il y a une vraie attente d’avoir cette plateforme dans le cloud SaaS européenne qui respecte nos valeurs et nos lois européennes."

Faible part de marché

Lancé en 2013, Qwant n’a jamais réussi à percer face à l’ultra-domination de Google dans la recherche en ligne. Son discours centré autour de la souveraineté numérique et de la protection des données personnelles n’a pas suffi à convaincre le grand public. En France, où son service est installé par défaut sur les ordinateurs de l’administration, sa part de marché se chiffre seulement à 0,6%, selon les estimations du cabinet Statcounter.

L’entreprise est aussi un gouffre financier, maintenu à flots par la Caisse des Dépôts et par des prêts de la Banque européenne d’investissement. En 2021, Huawei avait aussi injecté 8 millions d’euros sous la forme d'obligations convertibles. Dans la foulée, une nouvelle direction avait été nommée avec l’objectif d’assainir les comptes. En vain. L’an passé, Qwant a dû rééchelonner ses remboursements auprès de la BEI pour éviter le dépôt de bilan, selon le site L’Informé.