Odaptos veut mieux identifier les émotions pour améliorer l'expérience digitale

En 30 minutes à peine, Odaptos se dit être en mesure de fournir un rapport faisant ressortir les expressions verbales et non verbales d’un utilisateur sur son expérience numérique. Une récente levée de fonds de 500 000 euros complétée par des emprunts et des aides de la région Occitanie s’inscrivent dans un financement global d’1,1 million qui va permettre à la start-up de développer sa solution.

Accélérer l'analyse des réactions

"La méthodologie actuelle est faite à la main avec des testeurs interrogés par une ou deux personnes dans une salle. Les comptes-rendus seront ensuite analysés et il faudra attendre deux ou trois semaines pour que le client reçoive le rapport. Avec Odaptos, nos clients se montrent plus réactifs pour opérer les modifications", explique Maximilien Joannides, co-fondateur d’Odaptos.







A partir d’un entretien vidéo de 15 à 30 minutes d’un volontaire sur son parcours en ligne, le système de reconnaissance faciale et vocale d’Odaptos évalue les émotions sur le visage et dans la voix. "Nous ne sommes pas en temps réel pour rassurer les volontaires. On va être capable de tagger un sourire tandis que l’on va identifier le vocabulaire dans le texte."



La plateforme s’adresse aux grands groupes tels que Bouygues Telecom, Cofidis ou Prisma Media ; aux agences digitales au service des entreprises qui réalisent des tests avec des utilisateurs ou encore aux entreprises de service du numérique. "La tendance est à remettre l’humain au centre du design."

Un développement annoncé

Actuellement, la plateforme SaaS d’Odaptos reconnait sept émotions : tristesse, peur, colère, joie, dégoût, surprise et neutralité. "Notre objectif est d’atteindre 45 émotions détectées comme l’ironie." Pour y parvenir, la start-up va s’associer au laboratoire et aux enseignants-chercheurs des Mines D'Alès. En 2023, Odaptos entend également se lancer à l’assaut des Etats-Unis en recrutant notamment un commercial installé à New-York.