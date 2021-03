Okta s'empare de la plateforme d'authentification Auth0 pour 6,5 milliards de dollars

Okta, spécialiste des solutions de gestion centralisée de l'identité et des accès pour les entreprises, s'empare d'Auth0. Un rachat à 6,5 milliards de dollars annoncé mercredi 3 mars 2021 par les intéressés. Auth0 se focalise sur le développement d'une plateforme d'authentification à signature unique (SSO) et d'autorisation.



Okta renforce son portefeuille

Okta propose notamment une solution de gestion d’accès aux serveurs, qu’ils soient en local ou sur un cloud public ou privé, ainsi qu'un portail d’accès capable de remplacer tous les anciens produits associés aux infrastructures historiques (Oracle, IBM, etc.) des très grandes entreprises.



L'acquisition d'Auth0 va lui permettre d'étendre son portefeuille dans le secteur de l'authentification. Une aubaine puisque ce marché est estimé à 55 milliards de dollars et boosté par la transformation numérique des entreprises, le développement du business model SaaS et la prise en compte des enjeux de cybersécurité par les entreprises.



Dans un premier temps, Auth0 fonctionnera comme une unité commerciale indépendante au sein d'Okta. Les deux plateformes seront intégrées au fil du temps et les synergies seront renforcées. "La combinaison de la solution d'authentification d'Auth0 centrée sur les développeurs et d'Okta Identity Cloud apportera une valeur ajoutée considérable aux clients actuels et futurs", commente Todd McKinnon, CEO et cofondateur d'Okta, dans un communiqué.