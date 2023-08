One Model lève 41 millions de dollars pour son IA spécialiste des ressources humaines

Les plans de licenciement de demain seront-ils pilotés par l'intelligence artificielle ? C'est en tout cas ce que croit One Model, une start-up états-unienne qui utilise l'IA pour aider des employeurs à prendre des décisions en matière de ressources humaines (RH). Elle a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 41 millions de dollars, faisant grimper sa valorisation à 44,8 millions de dollars, relate le média TechCrunch.



Capable d'orienter des employeurs en tout genre en situation de recrutement, licenciement, promotion ou planification de l'environnement de travail, One Model a sollicité la société d'investissement Riverwood Capital, laquelle a injecté plusieurs millions de dollars dans ce récent tour de table. Les nouveaux capitaux serviront à "stimuler plusieurs initiatives de croissance de l'entreprise", a fait savoir le CEO Christopher Butler.

Une boîte à outils pour l'aide à la décision

Le secteur dans lequel s'inscrit One Model, celui de l'analytique RH (people analytics en anglais), est florissant. Il est estimé que le marché des logiciels d'analytique RH croîtra de 2,58 milliards de dollars en 2022 à 7,67 milliards en 2031. Les clients de Christopher Butler et sa société sont de plus en plus nombreux, assure le CEO. Parmi eux, des firmes importantes comme Robinhood, Colgate-Palmolive et Squarespace.



À ces entreprises, One Model fournit une boîte à outils grâce à laquelle il est possible d'extraire et gérer des données en matière de ressources humaines. Par exemple, One Model et sa suite logicielle One AI peuvent interpréter des informations afin d'identifier un domaine dans lequel une entreprise doit recruter car elle manque d'effectifs. Ou, au contraire, un domaine dans lequel elle a déjà trop d'employés et donc dans lequel elle peut licencier. La start-up calcule également le coût que représente le turnover d'une entreprise et modélise un plan optimal de gestion du personnel sur le long terme.



"La poursuite des investissements dans One AI permettra de fournir à davantage d'analystes et de décideurs des prévisions exploitables, le tout à partir d'une position puissante en matière d'éthique et de gouvernance des données", promet Christopher Butler, interrogé par TechCrunch. Il reprend, conscient des questionnements légitimes que peut soulever son service : "Notre mission est claire : s'assurer que chaque décision relative aux effectifs prise par une entreprise est la meilleure possible, éclairée par toutes les données pertinentes de l'entreprise et exécutée de la manière la plus transparente et la plus éthique possible."