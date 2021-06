OnePlus poursuit son intégration au sein d'Oppo

Après un rapprochement progressif ces dernières années entre les marques OnePlus et Oppo, Pete Lau, CEO et cofondateur de OnePlus, a officialisé ce 17 juin la fusion entre les deux entités.



C'est à travers une note sur les forums de l'entreprise que le CEO a annoncé la nouvelle. Qualifiée de "tournant pour l'avenir de OnePlus", l'annonce n'a pourtant rien de bien surprenant. Les deux marques, qui font toutes deux partie du groupe chinois BBK Electronics (au même titre que Vivo, Realme et iQOO), travaillent étroitement l'une avec l'autre depuis plusieurs mois.



De plus, avant de fonder OnePlus en décembre 2013, Pete Lau et Carl Pei étaient d'anciens cadres dirigeants d'Oppo. Cette dernière était d'ailleurs actionnaire majoritaire de OnePlus depuis sa création, et OnePlus utilisaient ses lignes de production.



Plus de ressources

"L'année dernière, j'ai assumé des responsabilités supplémentaires pour superviser la stratégie produit à la fois pour OnePlus et Oppo" a rappelé Pete Lau. "Depuis nous avons intégré un certain nombre de nos équipes à Oppo afin de rationaliser nos opérations et tirer meilleur parti de nos ressources partagées" a-t-il ajouté.



"Après avoir constaté l'impact positif de ces changements, nous avons décidé d'intégrer davantage notre organisation à Oppo", a poursuivi le cofondateur. "Grâce à cette intégration, nous disposerons de plus de ressources. Cela nous permettra d'être plus efficaces en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables aux utilisateurs de OnePlus". On comprend à demi-mot qu'il s'agit avant tout de réduire les coûts suite à une période de contraction du marché.



S'illustrer en occident

Suite à la pandémie, Oppo a enregistré une baisse significative de sa croissance. Au premier trimestre 2020, le constructeur essuyait une réduction des ventes de 19,1%. Pourtant, la société a su profiter des sanctions américaines à l'encontre de Huawei pour se frayer un chemin sur la scène internationale. Une présence de plus en plus marquée, qui a conduit Oppo à s'imposer à l'international tandis que OnePlus s'est retrouvé en perte de vitesse. En effet, tandis qu'Oppo a noué un partenariat avec Vodafone afin de lancer plusieurs modèles 5G, OnePlus s'est de son côté séparé d'une partie de ses équipes européennes en 2020.



Pour l'heure, peu de détails sur l'étendue de cette 'intégration'. OnePlus indique seulement continuer son activité de manière indépendante en maintenant l'ensemble de ses produits. Pete Lau assure également que OnePlus conservera sa suite logicielle distincte, y compris son système d'exploitation OxygenOS.