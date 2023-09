Oorion déploie son application pour déficients visuels

Des clés qui tombent sur une moquette, ça ne fait quasiment aucun bruit. Pour un déficient visuel qui s'apprêtait à ouvrir la porte et qui a l'habitude de se repérer au bruit, c'est une bonne vingtaine de minutes perdues à quatre pattes pour retrouver la clef à tâtons sur le sol. Ce cas d'usage a servi de déclencheur pour Stéphanie Robieux, 26 ans, et Thomas Brisson, 26 ans, pour créer Oorion en 2020, alors qu'ils étaient encore étudiants ingénieurs à Centrale Lyon.



Cette start-up a mis au point une application qui repère et identifie des objets à partir de la caméra d'un smartphone dans l'environnement proche. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, l'application repère l'objet ou le texte, l'identifie et le restitue. Une voix indique à l'utilisateur de quoi il s'agit. Pour aller à l'objet, le téléphone vibre et bipe selon l'éloignement.

300 000 euros de fonds levés

"Plusieurs solutions de GPS assistent déjà les déficients visuels sur leurs trajets. Mais la localisation instantanée et à proximité immédiate n'existe pas", assure Stéphanie Robieux, cofondatrice d'Oorion, une start-up hébergée au sein de l'incubateur H7 à Lyon.







Disponible pour l'instant sur Iphone, via l'AppStore, l'application a été diffusée et testée grâce au réseau des associations de déficients visuels. Le bouche-à-oreille a fonctionné puisque Oorion enregistre près de 4 000 téléchargements. Depuis sa création Oorion a levé 300 000 euros, dont une bourse French Tech, et une prime Emergence de France Active. L'an passé, l'investisseur Louis Bonduelle, qui a crée et revendu Chez Nestor, a pris une participation, ce qui a permis de recruter un développeur et une personne pour la commercialisation.

Partenariat avec Illuin Technologies

La start-up bénéficie aussi d'un accord original avec la société parisienne Illuin Technologies, où travaille Thomas Brisson, data scientist et cofondateur d'Oorion. Celui-ci continue d'améliorer les fonctionnalités de l'application en contrepartie d'une entrée au capital d'Illuin.



Déjà disponible gratuitement en français et en anglais, Oorion s'apprête à traduire sa solution en arabe, en espagnol et en allemand d'ici la fin de l'année. Une version pour les téléphones Android devrait sortir en 2024, puis une nouvelle levée de fonds est prévue l'été prochain en fonction des résultats des démarches commerciales d'Oorion.



Dans la perspective des Jeux Olympiques et paralympiques à Paris, des discussions sont en cours avec des groupes hôteliers et des enseignes de la grande distribution afin d'aider leurs clients malvoyants.