Open banking : le français Slimpay racheté par la fintech suédoise Trustly

Slimpay, start-up française d'open banking spécialisée dans les paiements récurrents, annonce ce 29 août son rachat par la fintech suédoise Trustly, pour un montant non communiqué. Selon les informations des Echos, le rachat tournerait autour de 70 millions d'euros.



Trustly propose des services de virement open banking compte à compte, qui représentent une alternative à la carte bancaire et au virement traditionnel. Le suédois utilisera la technologie de Slimpay pour les prélèvements automatiques (paiement de factures, abonnements…).

Prélèvements automatiques facilités

Trustly, qui emploie un millier de salariés, travaille avec 8300 commerçants en Europe du Nord, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Parmi ses clients figure notamment Air France KLM. Son ambition est de proposer une plateforme complète de services de paiement en zone SEPA, notamment en Allemagne, en France, en Espagne et en Italie – pays où Slimpay est déjà présent - en plus du Royaume-Uni et de la Suède.



Fondée en 2010, Slimpay automatise la collecte des paiements récurrents grâce à ses solutions d'open banking utilisées notamment par Nespresso, Axa et Deezer. Concrètement, pour le client cela revient au même que de mettre en place un prélèvement automatique, mais sans avoir à passer par la case du mandat de prélèvement à transmettre à sa banque. La start-up revendique environ 2000 clients commerçants dans 20 pays, dans les secteurs de l’énergie, l'assurance, les transports, les médias, les clubs de fitness et les services financiers.