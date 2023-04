Open call pour candidater au programme d'accélération EIT Health Catapult 2023

L'European Institute of Innovation & Technology (EIT) Health Catapult a accéléré 300 start-up de la healthtech et des sciences de la vie jusqu'à présent. Les applications pour l'édition 2023 sont désormais ouvertes à tous. Pour mieux comprendre le programme et pouvoir bénéficier de ses services de mentoring intensif, d'aide au développement d'un pitch business efficace, et de présentation de son projet à des experts et investisseurs internationaux, vous êtes invitez à postuler avant le 2 mai 2023.



Les critères d’éligibilité sont consultables à cette adresse : https://trello.com/c/tMTsQkUa



21 start-up avaient été retenues pour l'édition 2022 dont la finale aura lieu le 20 juin 2023 à Munich. Neuf d'entre elles présenteront leur projet sur une scène devant l’ensemble des acteurs européens de la santé, dont Chipiron et Surge, 2 start-up françaises.