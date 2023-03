OpenAI annonce la disponibilité de GPT-4, nouvelle version de son modèle de langage

Quatre mois après la déferlante ChatGPT, OpenAI a dévoilé mardi 14 mars GPT-4, la dernière version du grand modèle de langage qui alimente son robot conversationnel. “Il est plus créatif que les précédents modèles, il hallucine beaucoup moins et il est moins biaisé”, résume Sam Altam, le patron de la start-up américaine. Tout en prévenant qu'il reste imparfait et limité.

Plus précis, moins d'erreurs, mais pas parfait

GPT-4 doit illustrer les promesses de l’intelligence artificielle générative, que beaucoup considèrent comme la prochaine avancée technologique majeure. Le nouveau modèle réalise ainsi des améliorations significatives par rapport aux précédentes versions, illustrées par sa faculté à obtenir des scores très élevés à un certain nombre d'examens académiques américains lors de tests réalisés par l'entreprise.

Mais le bond technologique ne sera pas forcément visible pour tous les utilisateurs, prévient OpenAI, car GPT-4 s’illustre surtout dans les tâches les plus complexes. Ses performances sur les examens sont par ailleurs déjà remises en question, certains suggérant qu'il s'inspire juste de réponses pré-existantes.

Selon la start-up, le nouveau modèle est beaucoup plus précis. Il est capable de mieux comprendre des instructions plus nuancées, et de réduire significativement le nombre d’erreurs, fréquentes sur les précédentes versions. Pour autant, GPT-4 ne corrige pas tous les défauts, reconnaît Sam Altman, qui avait déjà prévenu les utilisateurs de ne pas utiliser le modèle pour des “choses importantes”.

Fonctionnalité multimodale, avec analyse des images

GPT-4 s'illustre aussi par sa capacité à analyser les images, puis à les décrire très précisément. Cette nouveauté, qui le distingue de ses principaux rivaux, est encore en phase d’expérimentation. Elle est notamment testée par la start-up Be My Eyes, qui développe une application pour les personnes non-voyantes ou souffrant d’une déficience visuelle.

À peine annoncé, GPT-4 a déjà été intégré à ChatGPT, mais seulement pour les abonnés à l’offre payante commercialisée à 20 dollars par mois. Le nombre de requêtes offertes par jour est cependant limité. OpenAI n’a pas encore indiqué quand le nouveau modèle serait accessible à tout le monde. GPT-4 est aussi le modèle qui se cache depuis le départ derrière la nouvelle version de Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

GPT-4 est également accessible par le biais de l’API d’OpenAI, qui permet à des entreprises de l’utiliser pour développer leurs propres applications. Plusieurs sociétés partenaires travaillent déjà sur de nouveaux services. Les autres devront s’inscrire sur une liste d’attente avant de pouvoir en profiter.