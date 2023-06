OpenAI ciblé par deux class actions aux Etats-Unis

Ce n’était certainement qu’une question de temps. Mercredi 29 juin, deux propositions de class action (action judiciaire en nom collectif) ont été déposées aux États-Unis contre OpenAI, l’éditeur du robot conversationnel ChatGPT, l'accusant d’avoir violé le droit d’auteur et d’avoir utilisé des données personnelles.

Les deux affaires portent sur l’entraînement de GPT, le modèle d’intelligence artificielle générative de la start-up américaine. Celui-ci a été réalisé grâce à “300 milliards de mots récupérés sur Internet”, assure l’une des deux plaintes, qui réclame pas moins de trois milliards de dollars de dommages.

Données de géolocalisation, informations financières

Cette procédure a été lancée par un grand cabinet d’avocats, représentant deux utilisateurs de ChatGPT (dont un enfant de six ans !). Elle reproche à OpenAI d’avoir “volé” des informations personnelles aux internautes, sans jamais avoir demandé leur autorisation. La plainte mentionne les noms et les adresses e-mails, mais aussi les données géolocalisation de Snapchat, les titres écoutés sur Spotify, les informations financières depuis Stripe ou encore les messages privés sur Slack.

La deuxième proposition de class action a été déposée par deux auteurs américains. Elle accuse OpenAI d’avoir récupéré les textes de centaines de milliers de livres sans aucune autorisation et sans aucune rémunération de leur auteur. Les plaignants, qui s’appuient sur les éléments fournis jusqu’en 2020 par la start-up, détaillant le processus d'entraînement de ses modèles, assurent que ces textes sont protégés par le droit d’auteur. Et donc qu'ils ne peuvent pas être utilisés librement et gratuitement.

Dans les deux cas, OpenAI a tiré profit de ces collectes jugées illégales pour améliorer ses grands modèles de langage. Cela lui a permis de rencontrer un fort succès avec ChatGPT, d’obtenir des milliards de dollars d’investissements de la part de Microsoft et de commencer à générer des recettes. Selon l’agence Reuters, la start-up espère réaliser un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars cette année. Puis d’un milliard en 2024.

D'autres plaintes

OpenAI est déjà cité dans une autre proposition de class action, visant Github, une filiale de Microsoft. Des développeurs l’accusent d’avoir utilisé leur code informatique pour concevoir, avec l’aide d’OpenAI, un assistant IA capable de coder. Déposée fin 2022, la plainte a été autorisée à se poursuivre en mai par un juge, qui n’a cependant pas retenu une partie des accusations.

D’autres affaires concernent des rivaux d’OpenAI. La start-up Stability AI, qui a conçu le générateur d’images Stable Diffusion, a été attaquée par la grande banque d’images américaine Getty Images, qui lui reproche d’avoir utilisé 12 millions d’images lui appartenant sans autorisation ni rémunération. Elle est aussi poursuivie, avec son rival Midjourney, par plusieurs artistes.