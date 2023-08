OpenAI fait l'acquisition d'un concurrent de Minecraft pour travailler sur ChatGPT

En presque huit ans d'existence, OpenAI n'avait jamais annoncé l'acquisition d'une entreprise tierce. Dans un bref communiqué paru le 16 août, la société dirigée par Sam Altman a divulgué le rachat de Global Illumination, une start-up new yorkaise peu connue du grand public qui développe grâce à l'intelligence artificielle des outils et des expériences numériques.



Comme elle le met en avant sur son site Internet au design très épuré, cette jeune entreprise fondée en 2021 est composée de huit employés, dont des anciens de Facebook, YouTube, Google ou Riot Games. Thomas Dimson, l'un des trois cofondateurs de Global Illumination, a été un temps directeur de l'ingénierie chez Instagram où il travaillait sur l'algorithme de recommandation.

Un jeu vidéo proche de Minecraft

Si le montant de cette acquisition n'a à ce stade pas été révélé, la collaboration entre les effectifs d'OpenAI et ceux de Global Illumination soulève plusieurs interrogations. "Toute l'équipe [nous] a rejoint pour travailler sur nos principaux produits, y compris ChatGPT. […] Nous sommes très enthousiastes quant à l'impact qu'ils auront ici à OpenAI", lit-on sur le communiqué de l'annonce.



Mais que pourra apporter réellement Global Illumination à l'un des fers de lance de l'IA générative ? Aux dernières nouvelles, la start-up new-yorkaise développait en open-source Biomes, un jeu vidéo de type MMORPG, jouable directement via un navigateur web et ressemblant énormément au succès international Minecraft.



Alors que nombre de métiers créatifs, dont ceux du jeu vidéo, sont concurrencés par l'essor de l'intelligence artificielle, OpenAI prévoit-il de s'intéresser à ce marché florissant en développant en interne des outils et des expériences virtuelles similaires à ceux de Global Illumination ? Ni l'entreprise de Sam Altman ni celle qu'elle vient d'acquérir n'ont apporté davantage de détails sur la portée de cette collaboration.