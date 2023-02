OpenAI lance ChatGPT Plus, un abonnement à 20 dollars par mois

Le 1er février, la start-up OpenAI a lancé ChatGPT Plus, un service premium offrant un accès privilégié à son générateur de texte et à ses prochaines évolutions, le tout pour 20 dollars par mois. Depuis sa sortie en novembre 2022, ChatGPT est devenu un phénomène viral grâce à son interface de chatbot particulièrement simple à appréhender.

Accès fiable et priorité pour les nouvelles fonctionnalités

Le 5 décembre 2022, soit une semaine après sa sortie, le prototype avait déjà atteint 1 million d'utilisateurs. Le 1er février, le cabinet d'analyse UBS affirmait que l'application avait dépassé les 100 millions d'utilisateurs en janvier. Dès le début du mois de janvier, la start-up cherchait à monétiser l’audience de son chatbot. C’est à présent chose faite. ChatGPT Plus offre un accès prioritaire à ChatGPT même pendant les heures de pointe et avec des temps de réponse plus rapide, ainsi qu’un accès privilégié à ses nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Les rumeurs parlaient à l'origine d’un tarif mensuel de 42 dollars, qui semblait difficile à justifier. Parmi les clients potentiels, on trouve des entreprises ayant besoin d'un accès fiable, particulièrement dans le domaine de la communication et du marketing.

Tournant de l’IA ou brillante opération marketing ?

OpenAI, dans un billet de blog, explique que l’ouverture au grand public de ChatGPT lui a permis "de recueillir les commentaires des utilisateurs pour travailler sur ses limites" et assure avoir effectué "des mises à jour importantes". L’entreprise assure que cet abonnement payant, dont l’offre devrait "s’étendre et s’affiner en fonction des commentaires des utilisateurs", lui permettra de pouvoir continuer à proposer un accès gratuit à ChatGPT pour le grand public.

Si certains estiment que ChatGPT marque un tournant pour les techniques d'IA génératives du fait de son utilisation massive et grand public, d’autres comme Yann LeCun y voient surtout une démo tape à l’œil et une brillante opération de marketing, qui a permis à OpenAI de lever 10 milliards de dollars auprès de Microsoft il y a quelques semaines. Microsoft, de son côté, est en tout cas totalement convaincu. Il vient d'annoncer l'intégration de ChatGPT dans sa version premium de Teams ainsi que dans Viva Sales.