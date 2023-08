OpenAI lance une version de ChatGPT plus puissante et plus sûre pour les entreprises

Depuis le déploiement de son outil phare ChatGPT, en novembre dernier, la start-up OpenAI cherche à monétiser sa position de leader dans l'intelligence artificielle générative. Le 28 août, elle a lancé ChatGPT Enterprise, une formule d'abonnement payant à son robot conversationnel destinée aux grandes entreprises. "Nous pensons que l'IA peut aider et améliorer chaque aspect de nos vies professionnelles et rendre les équipes plus créatives et productives", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.



OpenAI ne veut plus seulement parler au monde des employés, lesquels ont été nombreux à essayer ChatGPT au moment de son démarrage particulièrement remarqué. Avec cette annonce, la start-up de Sam Altman entend s'adresser aux grands patrons, qui se sont montrés bien plus frileux et précautionneux, et les convaincre de l'utilité de ses services. Surtout, il s'agit là d'un positionnement stratégique sur le marché du B2B, pour faire face à une offre concurrentielle qui s'est considérablement étoffée ces derniers mois.

Plus puissant et plus sécurisé

Les grandes entreprises qui entreront en contact avec OpenAI se verront donc proposer une formule d'abonnement à un ChatGPT sous stéroïdes. Plus puissant que celui utilisé par les particuliers ("ChatGPT Enterprise supprime toutes les limites d'utilisation et est jusqu'à deux fois plus rapide") et plus sécurisé. Plusieurs patrons avaient en effet restreint l'usage du robot conversationnel par souci de confidentialité pour leurs entreprises, les informations cédées au fil de conversations virtuelles pouvant être sensibles.



Cette fois, OpenAI promet une transparence et une protection strictes. "Vous possédez et contrôlez vos données commerciales dans ChatGPT Enterprise, détaille le communiqué. Nous ne nous entraînons pas sur vos données commerciales ou vos conversations et nos modèles n'apprennent pas de l'utilisation que vous en faites." La formule d'abonnement est également certifiée SOC 2 et prévoit des conversations entièrement chiffrées avec le chatbot.



Du reste, les entreprises clientes auront accès à des outils pour superviser l'utilisation de ChatGPT par leurs effectifs et à des crédits pour utiliser l'API du modèle afin de l'adapter pleinement à leurs besoins. A ce stade, l'offre est pensée pour les grandes entreprises, qui devront se rapprocher individuellement d'OpenAI afin d'en bénéficier. La start-up a d'ailleurs confirmé au média américain TechCrunch que les tarifs varieront d'une société à l'autre, selon leur utilisation du robot conversationnel.

Une offre concurrente à celle de Microsoft

OpenAI se concentre en effet sur les grandes entreprises – elle dit avoir vu 80% des firmes du top 500 du journal Fortune utiliser ChatGPT depuis son lancement – avant de lancer une formule Business "en libre-service pour les plus petites équipes". Toutefois, en fournissant un modèle d'abonnement adapté à chacun de ses clients potentiels, la start-up de Sam Altman concurrence sa propre offre.



Depuis mars, Microsoft, qui soutient financièrement OpenAI et a équipé son moteur de recherche Bing ainsi que son assistant 365 Copilot de ChatGPT, propose déjà une formule d'accès payante au robot conversationnel en question. Intitulée Azure OpenAI Service, elle permet aux clients de la plateforme de cloud computing de Microsoft d'utiliser ChatGPT et de payer en fonction de leur utilisation de l'outil.



Si on peut supposer que ChatGPT Enterprise aura un système de tarification similaire, il n'est pas certain que Microsoft, qui profitait jusqu'ici directement de l'engouement autour de l'IA générative et d'OpenAI pour attirer de nouveaux clients vers Azure, voie d'un très bon œil cette séparation de l'offre en deux.