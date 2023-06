OpenAI met un pied sur le Vieux Continent en ouvrant des bureaux à Londres

OpenAI s'internationalise avec l'ouverture de bureaux à Londres, au Royaume-uni. L'objectif, d'après son cofondateur et CEO Sam Altman, est de profiter du vivier régional de chercheurs et d'ingénieurs, tout en ayant un avant-poste à partir duquel l'entreprise pourra échanger régulièrement avec les "autorités locales". On présume que cela incluera les instances de l'Union européenne.

Un vivier de talents...

Sur le plan du recrutement, le choix de Londres place OpenAI face à Google, qui occupe le terrain par le biais de sa division DeepMind, un poids lourd de la recherche en intelligence artificielle. Paris aurait été une autre possibilité pour ces locaux, ce qu'il l'aurait également placé face à Google, mais aussi Meta et son laboratoire FAIR. La capitale britannique a aussi vu fleurir nombre de start-up spécialisées dans l'intelligence artificielle depuis quelques années et OpenAI compte sans doute profiter de cet écosystème foisonnant.

...et un champ de bataille réglementaire

En matière de réglementation, le Royaume-Uni semble favorable à des mesures légères afin de "promouvoir l'innovation", ce qui fait le jeu d'OpenAI. La partie risque d'être plus compliquée avec l'Union européenne en revanche, qui veut au contraire étouffer d'éventuelles dérives dans l'œuf. Le lancement de Bard, le chatbot de Google, a par exemple été retardé par la Data Protection Commission, l'organisme irlandais de protection des données.



L'enjeu est majeur pour les leaders du marché naissant de l'intelligence artificielle générative, et, déjà à l'occasion d'une visite en Angleterre, Sam Altman avait tenté une manœuvre d'intimidation en évoquant la possibilité de se retirer du marché européen... Avant de rapidement faire marche arrière.