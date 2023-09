OpenAI va organiser sa première conférence pour les développeurs

OpenAI veut jouer dans la cour des grands. Pour affirmer son nouveau statut, le concepteur américain de ChatGPT va organiser sa première conférence de développeurs, dédiée à tous ceux qui travaillent pour intégrer les dernières avancées de l’intelligence artificielle générative dans leurs produits et services.

Une keynote grand public

Baptisé OpenAI DevDay, l’événement se tiendra le 6 novembre prochain à San Francisco, où est basé le siège social de la start-up dirigée par Sam Altman. "Nous sommes impatients de présenter nos dernières avancées pour permettre aux développeurs de créer de nouvelles choses”, explique le responsable.



Comme pour les autres conférences de développeurs, une keynote sera organisée en ouverture et diffusée en ligne. Elle devrait être destinée au plus grand nombre, notamment pour dévoiler de nouvelles fonctionnalités sur ChatGPT. Des présentations plus techniques seront ensuite organisées sur place.



Ces conférences, organisées par les plus grandes sociétés technologiques, sont considérées comme importantes pour maintenir des liens et stimuler l’intérêt de la communauté des développeurs, essentielle pour bâtir un écosystème d’outils et de services.

2 millions de développeurs

Depuis 2020, OpenAI propose des interfaces de programmation (API) payantes, permettant aux développeurs d’utiliser ses modèles d’IA génératives dans leurs produits. Par exemple, pour proposer un chatbot dans une application ou pour ajouter de nouvelles fonctionnalités de productivité à un logiciel professionnel.



Selon OpenAI, plus de deux millions de développeurs utilisent ses API pour utiliser GPT-3.5, GPT-4, la dernière version de son grand modèle de langage qui propulse ChatGPT, Dall-E, son générateur d’images, et Whisper, son système de reconnaissance vocale. De quoi bâtir des “services qui n’étaient pas possibles auparavant”, se félicite la start-up.