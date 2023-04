OpenClassrooms réduit ses effectifs d'un quart

Le patron de la plateforme d'e-learning OpenClassrooms a annoncé sur LinkedIn ce 14 avril qu'il se séparait d'un quart de ses effectifs, par le biais d'un plan de départs volontaires approuvé par les instances représentatives du personnel.



"Les derniers mois ont été difficiles", explique Pierre Dubuc, CEO et cofondateur. "Les années Covid ont provoqué un mouvement d’adoption massif de la formation en ligne, nous avons quadruplé nos ventes entre 2019 et début 2022, et avons dû recruter beaucoup de nouveaux collaborateurs pour offrir un encadrement pédagogique de qualité à l’afflux continu de nouveaux étudiants. Entre le retour à la normale post-Covid et le fléchissement de la croissance en 2022, OpenClassrooms comme l’ensemble des entreprises de l’edtech a dû s’adapter à une situation nouvelle".

Effectifs doublés depuis le Covid

La plateforme de formation en ligne revendique environ 10 000 étudiants sur ses parcours diplômants (payants) en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle propose également des parcours gratuits, et des offres de formation aux entreprises. OpenClassrooms avait levé 80 millions de dollars en avril 2021. Elle comptait alors plus de 300 collaborateurs. Fin 2022, un article des Echos indiquait que l'entreprise parisienne fondée en 2013 employait 535 salariés.



En septembre 2022, les Trophées des Futures Licornes avaient sélectionné OpenClassrooms comme faisant partie des entreprises de la French Tech susceptibles d'atteindre une valorisation d'un milliard de dollars à horizon 2027.