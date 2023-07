OpenTelemetry, outil essentiel pour gérer les applications modernes, mais pas encore une baguette magique pour les environnements hybrides

Standard open source, agnostique et portable pour les traces et les métriques, qui prévoit prochainement de prendre également en charge les logs, OpenTelemetry offre aux responsables IT une visibilité détaillée sur les stacks technologiques modernes. Ce que les outils de monitoring actuels ont beaucoup de difficultés à faire pour la simple raison que la surveillance des performances est beaucoup plus difficile dans un environnement Cloud où tout change constamment et en temps réel. Les approches traditionnelles de la surveillance sont basées sur l'infrastructure physique - les services informatiques gèrent un nombre fixe de serveurs et de liaisons réseau - où ils ont affaire à des constantes. Cela permet d'obtenir des tableaux de bord fixes pour chaque couche du stack applicatif. Mais avec le Cloud, les entreprises varient leur utilisation en fonction de leurs besoins en temps réel, selon la demande.

La transition vers des applications modernes s'accompagne d'une plus grande complexité et de volumes de données conséquents. Pour le dire simplement : si l'on dispose d'une application unique fonctionnant on-premise, probablement une application Java, et que l'on souhaite transférer cette application dans une structure Cloud native, il faut décomposer l'application en plusieurs entités distinctes. Cette application s'exécutera alors en tant qu'application Cloud native, en s’appuyant sur des microservices. Ainsi, on passera de l'instrumentation d'une seule application à 10, 12 ou 20 microservices différents, voire plus.

Les solutions de monitoring traditionnelles basées sur des agents ne sont tout simplement pas en mesure de gérer les environnements Cloud native, dynamiques et volatils. C'est là qu'intervient OpenTelemetry.

Avec OpenTelemetry, les entreprises peuvent, avec seulement quelques lignes de code intégrées en phase de développement, s'assurer qu'elles seront en mesure d'obtenir des données de performance en temps réel une fois en production. OpenTelemetry offre des outils standards ouverts pour l'auto-instrumentation des applications construites dans des environnements microservices et Kubernetes, ainsi que des moyens simples de s'intégrer dans le pipeline CI/CD.

Bien que l'adoption du standard OpenTelemetry n’en soit encore qu’à ses débuts, la plupart des responsables IT interrogés entendent le déployer au cours des deux prochaines années.

OpenTelemetry doit faire partie d'une stratégie d'observabilité plus large

Malgré tout l'intérêt qu’il suscite, les responsables IT doivent en reconnaître les limites. En soi, OpenTelemetry ne fournit pas aux équipes IT toutes les informations dont elles ont besoin à l’heure actuelle.

OpenTelemetry peut collecter des éléments de données individuels et isolés et les assembler, mais ne fournit pas une vision holistique des performances. En d'autres termes, l’OpenTelemetry ne donne pas de sens à l’important volume de données créé et ne permet pas de visualiser l'ensemble de la performance de l'application par rapport à une finalité business.

Les responsables IT ont donc besoin d'un moyen de consommer, de traiter et de corréler cette masse de données télémétriques. Ils ont besoin d'outils intelligents pour analyser les données qu'ils obtiennent d'OpenTelemetry et les combiner avec d’autres données obtenues par le biais d’agents ou provenant d’environnements Cloud publics, tels que celles issues de Kubernetes.