Oppo dévoile une puce maison pour améliorer la qualité des photos de ses smartphones

Oppo a dévoilé une puce développée en interne. Présentée le 14 décembre 2021 à l'occasion de son événement Oppo Inno Day, cette puce qui doit équiper ses smartphones est spécialement conçue pour améliorer la qualité des photos et vidéos prises par l'appareil.



Un accélérateur d'intelligence artificielle

La puce MariSilicon X est un accélérateur d'intelligence artificielle ou NPU, pour neural processing unit. Elle est notamment composée d'une architecture mémoire multi-niveau et d'un ISP. MariSilicon X est spécifiquement conçue pour offrir une bonne puissance de traitement d'images tout en ayant une bonne efficacité énergétique. Oppo explique que cette puce permettra de capturer une vidéo nocturne en 4k grâce aux traitements des images réalisés par des algorithmes d'intelligence artificielle.



A charge pour TSMC, le fondeur taïwanais, de fabriquer ce semi-conducteur en gravure de 6 nm. Ce premier NPU maison pour Oppo fera ses débuts sur la série de smartphone Find X au premier trimestre 2022.





A l'occasion de son événement, Oppo a également dévoilé un monocle connecté "Oppo Air Glass". Le dispositif se fixe sur une branche de lunette et peut être utilisé à l'aide de smartphones et de montres connectées Oppo. Cet appareil de "réalité assistée" peut fournir des indications de navigation, de surveillance des données de santé ou encore la traduction en direct de la parole en texte.





Oppo a dévoilé un monocle connecté.



S'inscrit dans la stratégie gouvernementale

L'approvisionnement en semi-conducteur est actuellement très compliqué et la pénurie devrait durer encore quelque temps. Avec ce sujet mis sur le devant de la scène bon nombre d'Etats se rendent compte que ce secteur est très stratégique. Les efforts d'Oppo pour concevoir sa propre puce vont de paires avec les ambitions plus globales du gouvernement chinois qui incite les entreprises à redoubler d'efforts dans ce domaine pour combler le retard avec les Etats-Unis et l'Asie de l'est.



Cette dépendance vis-à-vis d'autres pays est mise en exergue avec les sanctions américaines à l'encontre de Huawei qui peine à stabiliser sa chaîne d'approvisionnement dans les semi-conducteurs.