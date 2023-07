Oppo France disparaît, malgré une bataille remportée contre Nokia dans les brevets

Cette fois, c'est sûr. La marque Oppo n'a plus de distributeur en France. Yang Technology, qui possédait l'exclusivité dans l'Hexagone et dont le siège est situé non loin du quartier général français d'Oppo, qui est en réalité un établissement de Yang Technology, a annoncé qu'il arrêtait de distribuer les produits de la marque chinoise.

Oppo perd donc son bras opérationnel français, mais rien ne dit que la maison mère stoppera toute activité sur le territoire français. Ses produits pourront toujours être rendus disponibles par un autre moyen. D'autant que Oppo a remporté une victoire dans le cadre du litige qui l'opposait en France à Nokia concernant des brevets liés à la 5G utilisés dans ses appareils. En Allemagne, où Oppo avait perdu son procès, la marque avait été contrainte de suspendre ses ventes.

Oppo, quatrième constructeur mondial

Ce conflit concerne le prix des redevances payées par Oppo à Nokia, leur accord de licences croisé ayant pris fin en juin 2023.

Ayant obtenu le dernier mot en France en première instance, au bout de deux ans de procédure, Oppo n'avait pas d'obligation immédiate de remettre en cause son activité en France. Les performances commerciales, dans un marché toujours très tendu, ont dû précipiter la décision. Yang Technology a essuyé une perte nette de 5,8 millions d'euros en 2021.

Selon les derniers chiffres de l'institut d'études Canalys, le marché mondial du smartphone est encore en baisse de 11% sur un an au deuxième trimestre 2023. Oppo reste le numéro quatre derrière Samsung, Apple et Xiaomi, avec 10% de part de marché.