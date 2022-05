Optibus lève 100 millions de dollars pour sa plateforme d'analyse et de planification des transports

Optibus lève 100 millions de dollars pour sa plateforme de planification et d'exploitation des transports en commun. La start-up israélienne a annoncé cette levée de fonds en série D le 16 mai 2022, soit 10 mois après sa précédente levée de 107 millions de dollars. Ont participé à ce tour de table : Insight Partners, Bessemer Venture Partners, Verizon Ventures, Pitango First & Pitango Growth, Tencent, SOMV Momentum, et d'autres investisseurs. La start-up, qui est valorisée à 1,3 milliard de dollars à l'occasion de ce tour de table, a levé un total de 260 millions de dollars depuis sa création.



Planification des transports en commun

La start-up israélienne fondée en 2014 développe une plateforme qui répond à tous les besoins de planification et d'exploitation des transports en commun avec notamment des outils de suivi des opérations en temps réel et de gestion des véhicules électriques. Elle assure s'appuyer sur des algorithmes d'intelligence artificielle et d'optimisation pour rendre les transports en commun plus intelligents, meilleurs et plus efficaces.



A l'occasion de cette levée, Optibus annonce le lancement de Ridership Insights. Cet outil permet de visualiser et analyser les données de transport directement sur la carte durant la phase de planification du réseau. Les gestionnaires peuvent ainsi accéder à un aperçu plus approfondi des déplacements dans la ville. Ils peuvent facilement visualiser les indicateurs de performances de transport sur un itinéraire, un segment ou un arrêt donné. Les données d'embarquement et de descente à chaque arrêt sont visibles, et il est possible de filtrer par plage horaires et date. Ridership Insights permet d'avoir une meilleure compréhension du réseau et donc d'établir de meilleurs itinéraires pour répondre aux besoins des passagers.

Plus de 1000 villes

Avec cette levée de fonds Optibus explique simplement vouloir renforcer sa présence sur les marchés où elle est déjà présente et s'implanter sur de nouveaux marchés. La start-up assure contribuer au fonctionnement des transports en commun dans plus de 1000 villes partout dans le monde dont New York, Los Angeles, Londres ou encore Melbourne. Soit un doublement du nombre de villes depuis sa précédente levée.



En France, Padam Mobility a séduit Siemens avec son outil de simulation qui permet de connaître l'état du réseau et configurer au mieux un service de transport à la demande. La jeune pousse Wever réalise des diagnostics de mobilité en interrogeant directement les personnes puis propose de nouvelles solutions de transport. Des acteurs tentent d'émerger sur ce secteur en proposant des solutions innovantes aux gestionnaires de transport. Mais la mobilité reste difficile à appréhender et le secteur des transports en commun est difficile à percer.