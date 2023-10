Oracle accélère dans l'intelligence artificielle générative à destination des entreprises

Le géant états-unien Oracle ne pouvait pas rester simple spectateur de l'essor de l'intelligence artificielle générative. Fin octobre, dans le cadre de son événement annuel CloudWorld, une kyrielle de nouveautés en la matière ont été annoncées par l'entreprise. En plus d'un partenariat stratégique majeur avec Microsoft sur le cloud, Oracle a en effet mis sur pied des dizaines de services et de fonctionnalités censés améliorer l'expérience de leurs clients et faire profiter les entreprises du dernier boom technologique.

Une infrastructure dédiée à l'IA générative

Conçu en collaboration avec la start-up canadienne Cohere, le service Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI incarne cette incursion dans l'intelligence artificielle. Il donne à ses utilisateurs la possibilité d'intégrer les grands modèles de langage (LLM) Command, Summarize et Embed dans leurs applications via une API. Oracle leur permettra également de combiner des LLM pré-entraînés et des données d'entreprises pour une utilisation plus personnalisée de l'IA.



Avec son offre de solutions développées spécifiquement pour le marché professionnel, Cohere semble être un partenaire logique pour Oracle, qui insiste d'ailleurs sur les exigences "strictes en matière de sécurité des données et de confidentialité" de ses clients. La multinationale américaine met également l'accent sur le faible coût que ce service représente pour les entreprises. Les tâches d'entraînement et d'inférence des IA seront exécutées dans une infrastructure dédiée baptisée AI Supercluster, laquelle est présentée comme 35% à 41% moins chère qu'Amazon Web Services et Google Cloud, respectivement.

De l'IA dans un assistant vocal médical

Dans la foulée, Oracle a également annoncé la disponibilité, "dans les 12 prochains mois", de fonctionnalités d'IA générative dans son Clinical Digital Assistant. Cet assistant numérique dédié au milieu médical devra permettre de favoriser les interactions entre un médecin et ses patients. Ces derniers, qui peuvent parfois se sentir "peu écoutés et insatisfaits lorsqu'un professionnel de santé passe la majeure partie du rendez-vous les yeux rivés sur un écran", estime l'entreprise, pourront donc goûter aux bienfaits supposés de l'intelligence artificielle.



"L'assistant vocal multimodal à l'écran participe au rendez-vous à l'aide de l'IA générative, explique Oracle. Il automatise la prise de notes et propose des étapes à suivre en fonction du contexte, telles que la prescription de médicaments ou la prise de rendez-vous en laboratoire ou encore le suivi." Les médecins peuvent également donner des ordres à l'oral à l'assistant, lequel peut ensuite fouiller une base de données à la recherche du bon document. De leur côté, les patients peuvent eux aussi demander des rendez-vous médicaux et des informations générées par l'IA.