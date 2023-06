Oracle, Binance, Spotify, Grubhub… Notre récap' des licenciements dans la Tech

Sur le front de l'emploi dans la tech, les mauvaises nouvelles de ces dernières semaines sont notamment venues des télécoms, avec les plans de suppressions de postes massifs et sur plusieurs années annoncés par BT Group et Vodafone. Mais ce secteur est loin d'être le seul à renforcer les contingents de professionnels sur le départ.

Oracle dégraisse après avoir racheté Cerner

Dans le logiciel, Oracle aurait procédé à plusieurs centaines de licenciements mi-juin dans sa division santé, selon Business Insider. Zendesk, éditeur d'une plateforme de service client dans le cloud, a annoncé de nouveaux licenciements à hauteur de 8% des effectifs, soit plus de 300 personnes, six mois après s'être séparé du même nombre de salariés.



Chez Binance, la fête de la crypto est finie. Un journaliste chinois spécialisé parle d'une réduction des effectifs de 20%, soit 1600 personnes. Un chiffre démenti par l'entreprise, qui a affirmé début juin (donc avant l'officialisation de la procédure judiciaire lancée par la SEC aux États-Unis), que les licenciements concernaient des salariés insuffisamment performants ou inadaptés à la culture de l'entreprise, et non un plan de réduction des effectifs. Binance US, en lien avec l'enquête de la SEC, aurait de son côté licencié 50 personnes selon une source qui s'est confiée à Reuters.



Dans la publicité en ligne, l'israélien Outbrain, spécialisé dans les liens sponsorisés, remercie 90 personnes ce qui correspond à 10% des effectifs.

Ca va mal partout dans la livraison rapide

Dans les services grand public, Spotify a annoncé début juin le départ de 200 employés, soit 2% de ses effectifs, dans le cadre d'un revirement stratégique de sa plateforme de podcasts. Environ 600 personnes avaient déjà été mises à la porte en début d'année. Son concurrent Soundcloud a lui aussi licencié 8% de son personnel. À l'autre bout des enceintes, le fabricant américain de matériel audio sans fil Sonos supprime 130 emplois (7% de son personnel).



Le spécialiste américain de la livraison rapide Grubhub (groupe Just Eat Takeway) n'échappe pas au marasme qui sévit dans le secteur en France et en Europe, et licencie 400 personnes (15% des effectifs). Ce n'est pas mieux en Asie du Sud-Est, où le singapourien Grab, qui comme Uber est à la fois positionné sur le secteur VTC et sur la livraison, raye 1000 emplois de la carte.



Pour rester dans le domaine de l'alimentaire, la robot pizzeria Zume, qui avait levé 375 millions de dollars auprès de Softbank Vision Fund, ferme ses portes automatiques. La société avait pivoté vers la fabrication d'emballages compostables, sans succès.



Ce n'est que l'une des illustrations de la bérézina chez Softbank Vision Fund. Le fonds japonais prépare selon Reuters un nouveau plan de licenciement d'une centaine de salariés, soit 30% de ses effectifs qui avaient déjà bien fondu. Le groupe Softbank a perdu 7,2 milliards de dollars sur son dernier exercice fiscal clos fin mars.

Stress test pour les licornes de la fintech

TuSimple, qui vient de faire rouler avec succès un semi-remorque autonome sans chauffeur de sécurité sur une route chinoise, n'en est pas moins en pleine restructuration. Celle-ci passe par la réduction de 30% de ses effectifs aux États-Unis, ce qui représente quelque 300 collaborateurs. Il avait déjà supprimé 25% de ses effectifs en décembre.



Dans la fintech, les temps sont durs en période d'assèchement des financements. La licorne allemande Taxfix, qui développe une application d'aide à la déclaration de revenus, supprime 120 emplois (20% de ses effectifs). Autre licorne, sur le secteur des paiements : la britannique GoCardless, qui a levé 284 millions d'euros en février 2022, se sépare de 15% de ses salariés (environ 150 personnes) pour atteindre plus rapidement la rentabilité. Aux États-Unis, c'est l'assurtech Lemonade qui coupe 3% de ses effectifs, affectant essentiellement la R&D basée en Israël.



Dans le jeu vidéo, après les déboires de Unity, au tour du groupe Embracer d'annoncer une vaste restructuration qui courra jusqu'en mars 2024, et comprendra la fermeture de plusieurs studios de développement, l'annulation de projets de jeux, une réorganisation des filiales, ainsi que des licenciements qui ne sont pas encore chiffrés. Le groupe suédois emploie 17 000 personnes dans le monde.