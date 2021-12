e-Santé : Oracle s'empare de Cerner pour 28,3 milliards de dollars

Oracle accélère dans la santé. L'éditeur américain de logiciels a annoncé lundi 20 décembre 2021 s'emparer du spécialiste des dossiers médicaux électroniques Cerner. Ce rachat à 28,3 milliards de dollars est la plus grosse acquisition jamais réalisée par Oracle. Les entreprises espèrent clore la transaction dans le courant de l'année prochaine. Cerner, dont le siège social est situé à North Kansas City (Missouri), dispose de 23 000 salariés. Elle a fait de la numérisation et de l'analyse des dossiers médicaux sa spécialité.



Commandes vocales et applications cloud

"En travaillant ensemble, Cerner et Oracle ont la capacité de transformer la prestation des soins de santé en fournissant aux professionnels de la santé de meilleures informations, leur permettant de prendre de meilleures décisions de traitement, ce qui entraîne de meilleurs résultats pour les patients", explique Larry Ellison, président et CTO d'Oracle, dans un communiqué. Cerner fournit des systèmes d'informations numériques, utilisés dans les hôpitaux et par les systèmes de santé, dont le but est de permettre aux professionnels de se concentrer sur les soins procurés aux patients. Oracle ajoute vouloir proposer de nouveaux outils numériques comme la commande vocale et des applications sécurisées dans le cloud.



"Rejoindre Oracle en tant qu'unité commerciale dédiée à l'industrie offre une opportunité sans précédent d'accélérer notre travail en modernisant les dossiers de santé électroniques, en améliorant l'expérience des soignants et en permettant des soins aux patients plus connectés, de haute qualité et efficaces", commente David Feinberg, président et CEO de Cerner.



Aider Cerner à s'implanter dans de nouveaux pays

Pour Oracle, cette acquisition va permettre de s'implanter considérablement dans le secteur de la santé qui séduit de nombreux acteurs. "La santé est le secteur le plus grand et le plus important au monde – il a représenté 3800 milliards de dollars l'année dernière rien qu'aux Etats-Unis", affirme Safra Catz, CEO d'Oracle.



Les concurrents de Cerner sont des sociétés comme Epic Systems et Allscripts Healthcare Solutions. Les revenus de Cerner se sont élevés à 5,51 milliards de dollars en 2020 et ses ventes doivent augmenter de 5% pour atteindre 5,8 milliards de dollars cette année, selon Bloomberg.



Oracle entend également aider Cerner à s'implanter dans de nouveaux pays. Le spécialiste du logiciel explique vouloir mener avec Cerner la même stratégie que celle mise en place à la suite de son rachat de NetSuite en 2016 pour 9,3 milliards de dollars. Avec NetSuite, Oracle a pu proposer un logiciel financier aux PME qui est devenu l'un de ses produits à la croissance la plus rapide.