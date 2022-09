Orange Bank, dont l'avenir est incertain, met l'accent sur le crédit pour améliorer sa rentabilité

Avec plus de six mois de retard sur le calendrier initial, Orange Bank lance une offre de "Prêt express" en partenariat avec la fintech française Younited, spécialisée dans les solutions de crédit à la consommation et de prêt personnel.



La néobanque espère ainsi "étendre son activité auprès de nouvelles clientèles", dans la mesure où cette nouvelle offre est ouverte aux clients qui ne détiennent pas de compte bancaire chez Orange Bank, grâce à la technologie d'open banking de Younited qui permet de synchroniser les données bancaires d'autres établissements. C'est aussi ce qui permet une réponse à la demande de crédit en 5 minutes en moyenne. Les financements vont de 1000 à 75 000 euros.



rentabilité en 2024

Élargir sa clientèle est une nécessité pour Orange Bank, dont l'avenir au sein du groupe télécoms est incertain. L'opérateur, qui a racheté les parts détenues par Groupama dans la néobanque en octobre 2021, n'ayant pas trouvé d'autre acquéreur, a recapitalisé sa filiale à hauteur de 230 millions d'euros au même moment. Orange Bank perd de l'argent, beaucoup d'argent. Au premier semestre 2022, sa perte d'exploitation s'élève à 80 millions d'euros.



La néobanque, qui compte 1,8 million de clients en Europe (mais certains ont juste souscrit une assurance multirisque pour smartphone), a conquis 600 000 nouveaux clients depuis le début de l'année, et espère atteindre la rentabilité en 2024 selon son rapport annuel. A condition de tenir jusque-là. La nouvelle patronne d'Orange, Christel Heydemann, a en effet lancé une revue stratégique générale des activités de l'opérateur, et les services bancaires sont éloignés de son coeur de métier.

le crédit, un produit plus rentable

Orange Bank est loin d'être une exception parmi les nouveaux acteurs bancaires : selon une étude du cabinet de conseil Simon-Kutcher, seules 5% des fintechs bancaires et des banques en ligne, dans le monde, ont atteint le seuil de rentabilité. En France, Nickel (BNP Paribas) et Fortuneo (Crédit Mutuel Arkéa) sont les seuls acteurs qui seraient rentables.



Orange Bank a pour elle, par rapport aux autres néobanques, le fait que 90% de ses nouveaux clients souscrivent des produits payants. Le compte premium d'Orange Bank est facturé 7,99 euros par mois. Elle profite aussi des synergies avec le réseau de boutiques Orange, près de 70% des ouvertures de comptes étant réalisés dans les agences commerciales, selon un rapport de l'ACPR de 2020.



La filiale d'Orange met l'accent sur le crédit car il fait partie des produits les plus rentables. En 2021, elle a réalisé une production de près d'un milliard d'euros de crédit. Elle table aussi sur l'Afrique, un continent qui a toujours compté pour l'opérateur télécom, où la néobanque possède 700 000 clients.