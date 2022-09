Orange Business Services bascule vers un modèle d'ESN

"Nous sommes à un moment charnière de notre histoire", résume Aliette Mousnier-Lompré, qui a pris la direction générale d'Orange Business Services (OBS) en mai dernier, après avoir occupé ce poste en intérim depuis le mois de janvier. Tout à la fois opérateur et intégrateur, la filiale de services aux entreprises du groupe Orange, est face à un paradoxe.



D'un côté, une rentabilité en forte décroissance liée certes à la conjoncture économique, mais aussi à des raisons structurelles : recul de la téléphonie fixe, des réseaux privés d'entreprise, et plus généralement des lignes de business historiquement très rentables. De l'autre, un "marché en ébullition" porté par la bascule vers le télétravail, le cloud, la cybersécurité, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, l'internet des objets et la data. De fait, OBS a vu ses revenus trimestriels reculer de 1%, dans un marché des ESN au contraire en plein boom.



réorganiser le modèle opérationnel

Le problème d'OBS est qu'elle réalise encore 57% de son chiffre d'affaires sur des activités assimilées aux télécoms, et 43% seulement sur l'IT et l'intégration. Or, c'est dans ces domaines qu'elle enregistre les plus fortes croissances : +15% sur le cloud, +13% dans la cybersécurité, +8% sur la data… Le cloud et la data représente 1 milliard d'euros par an pour OBS, et la cybersécurité devrait atteindre ce niveau de revenus en 2023. L'objectif de la nouvelle directrice générale est d'accélérer la transformation de la filiale afin de retrouver une croissance de la rentabilité en 2024.



Pour cela, elle compte réorganiser OBS au 1er janvier 2023, pour la "rapprocher du modèle opérationnel d'une ESN". Cette transformation, qui fait actuellement l'objet d'un dialogue social dans l'entreprise, vise à rationnaliser la gamme de produits, et à organiser le pilotage de l'activité par zones géographiques, et plus par ligne de produits. Il s'agira également de consolider les activités cloud, data et digital. Pour accompagner cette évolution, Aliette Mousnier-Lompré annonce renouveler l'équipe managériale, qui comportera "plus de profils IT et internationaux".

cinq domaines stratégiques prioritaires

La nouvelle direction a par ailleurs défini cinq priorités stratégiques pour l'activité OBS. Premièrement, la transformation digitale (connectivité, cloud, cybersécurité…). Le groupe a annoncé le 22 septembre un partenariat avec Netskope, pour offrir des solutions de sécurité natives sur le cloud. Les partenariats devraient d'ailleurs se multiplier, l'équipe partenariats ayant été "restructurée" afin d'étudier les possibilités de partenariats stratégiques par zones géographiques.



Les quatre autres domaines stratégiques définis sont l'IA, l'analytics et la data (portées par Business & Décision) ; les nouvelles méthodes de travail en ligne ; l'expérience client et les centres de contact ; et l'industrie 4.0 (robots autonomes, capteurs, jumeaux numériques, maintenance prédictive, IoT).