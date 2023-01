Orange cède sa plateforme de streaming OCS à Canal+

La plateforme de streaming française OCS va changer de mains. Orange annonce ce lundi avoir conclu un protocole d'accord avec Canal+ pour la cession de la totalité des parts du bouquet de chaînes payantes et d'Orange Studio, la filiale de coproduction de films et de séries de l'opérateur télécom, qui compte 1800 œuvres à son catalogue. Canal+ était actionnaire depuis 2012 d'OCS à hauteur de 33,34%, et constituait son premier distributeur.



"Depuis leurs créations respectives en 2007 et 2008, la concurrence dans le secteur audiovisuel notamment pour OCS n’a cessé de s’intensifier avec l’émergence de puissantes plateformes internationales. C’est dans ce contexte qu’Orange a souhaité pérenniser le

développement de ces deux filiales tout en préservant les emplois et le préfinancement de la création", explique Orange dans un communiqué.

Perte du catalogue HBO

OCS, qui compte environ 3 millions d'abonnés en France (contre 10 millions pour Netflix et 9,6 millions pour Canal+), aurait accumulé 400 à 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement en 2008 selon Les Echos. D'après le quotidien économique, Orange verserait une soulte d'un peu moins de 100 millions d'euros au groupe Canal+ pour le rachat d'OCS et Orange Studio, prenant notamment la forme de la prise en charge par l'opérateur télécom des cash flows négatifs futurs et de minimums garantis. Canal+ se serait engagé à reprendre l'intégralité des salariés d'OCS, au nombre d'une centaine.



OCS était commercialisé seul à partir de 10,99 euros par mois. Le principal atout de la plateforme était son accord de distribution avec HBO, qui a pris fin au 1er janvier 2023, la filiale de Warner ayant l'intention de lancer la propre offre de streaming dans l'Hexagone. OCS perd ainsi des séries telles que Game of Thrones, Chernobyl, The Wire, True Detective, Les Soprano et Westworld. La plateforme conserve néanmoins des pépites comme Mr Robot et La Servante écarlate.