Orange dévoile sa nouvelle Livebox, qui mise sur le WiFi

Le lendemain de l'annonce de Bouygues Telecom sur l'arrivée du standard WiFi 6E dans sa Bbox Fibre, Orange a dévoilé lui aussi sa nouvelle offre compatible avec la norme de communication sans fil plus performante. Mais alors que le premier met à jour sa box avec une nouvelle carte WiFi, chez Orange, l'annonce concerne le lancement d'une nouvelle Livebox, un peu plus de deux ans après l'arrivée de la Livebox 5.



Débits contenus, WiFi boosté

La Livebox 6 promet un débit descendant jusqu'à 2 Gb/s, et 800 Mb/s en upload (contre 8 Gb/s - 700 Mb/s pour la Freebox Delta, et 8 Gb/s - 1 Gb/s pour la SFR Box 8). Comme la Bbox fibre, son design est vertical pour optimiser la diffusion du WiFi, qui devient vraiment un critère discriminant pour les consommateurs. Le nouveau forfait Livebox Max Fibre, qui accompagne le lancement de la Livebox 6, comprend un service gratuit proposant l'aide de techniciens par téléphone afin d'obtenir des solutions pour optimiser son réseau WiFi domestique. Jusqu'à trois répéteurs WiFi 6 sont mis à disposition.



En complément, Orange propose à ses clients l’Airbox, un boîtier qui permet de se connecter à internet en mobilité en France et en Europe, en emportant sa connexion avec soi. 20 Go par mois sont offerts en 4G. 10 appareils peuvent se connecter en WiFi à l'Airbox simultanément.



5 euros plus cher

Avant la Livebox 6, Orange ne proposait pas de box compatible WiFi 6.Il fallait recourir à un répéteur WiFi 6 en complément de la Livebox 5. La Livebox intègre donc d'un coup les deux dernières normes.



Mais pour les clients, cela a un coût. Le forfait revient à 34,99 euros mois la première année, puis 54,99 euros par mois (avec un engagement de 12 mois). Soit 5 euros de plus que le forfait Livebox Up Fibre, qui accompagne la Livebox 5. L'opérateur cite une étude OpinionWay réalisée en mars 2022, selon laquelle 39 % des Français seraient prêts à payer plus cher pour une connexion WiFi plus performante. Un des effets du télétravail. L'objectif est de faire remonter le revenu moyen par abonné, qui a baissé de 4% en quatre ans chez Orange, rappelle le quotidien Les Echos.