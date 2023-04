Orange en pleine transformation pour relever les résultats de sa branche Entreprises

Le plan de redressement d'Orange Business, qui doit réduire les coûts et réorganiser la division pour l'amener vers un modèle d'intégrateur, est désormais sur les rails. L'entreprise prévoit un plan de rupture conventionnelle collective de 670 personnes. En attendant, les revenus de la branche Entreprises du groupe Orange, publiés le 26 avril, sont en recul de 0,7% sur le premier trimestre, le déclin de la voix fixe étant partiellement compensé par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+5,3%).

Suppressions de postes chez Orange Business, créations chez Orange Cyberdéfense

Si les effectifs vont baisser dans les activités historiques d'Orange Business, Orange Cyberdéfense continue de recruter. La branche dédiée à la cybersécurité compte embaucher 800 collaborateurs supplémentaires d'ici fin 2023, dans les neuf pays où elle est implantée. Orange Cyberdéfense compte 3000 salariés, dont 777 recrutés en 2022. Elle a réalisé une croissance de 14% l'année dernière, et de 10,5% au premier trimestre 2023. Les activités cloud et Digital & Data doivent également recruter 800 personnes.

Un autre plan de restructuration est engagé en France au sein du groupe. Il concerne le réseau de distribution physique et se déroulera sur trois ans.

Le chiffre d'affaires publié par Orange en France est en baisse de 1,8%. La hausse des tarifs aux particuliers n'a pas compensé la baisse enregistrée par les activités de gros, dont le revenu a reculé de 7,8% au premier trimestre. Le relèvement des tarifs du dégroupage, obtenu par Orange, n'interviendra qu'à partir du 1er avril. Orange Wholesale est chapeauté depuis le 3 avril par l'ancien CTO et directeur de l'innovation du groupe, Michaël Trabbia. Ce dernier est remplacé à ce poste par Bruno Zerbib, précédemment CTO de Schneider Electric et ancien d'Altice.

La situation est plus positive au niveau groupe, avec des revenus en hausse de 1,3% par rapport au 1er trimestre 2022.