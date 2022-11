Orange et La Banque des Territoires vont aider les collectivités à se numériser avec Hexadone

Avec l'accélération de la numérisation, les flux de données sont plus nombreux. Mais cela n'est pas toujours facile à gérer. Surtout pour les collectivités. Orange et La Banque des Territoires ont annoncé le 23 novembre 2022 s'associer en vue de créer la coentreprise Hexadone qui doit proposer une plateforme numérique pour aider les collectivités locales à gérer et valoriser leurs données. "La maîtrise et l'exploitation en toute confiance des données territoriales sont cruciales pour les collectivités locales, déjà engagées dans une profonde transformation numérique", explique Christel Heydemann, directrice générale d’Orange, dans un communiqué.

Un catalogue de cas d'usage

Hexadone doit voir le jour au premier semestre 2023. La coentreprise vise à concevoir "une plateforme numérique simple et robuste, souveraine et sécurisée, ouverte et interopérable, à destination de l'ensemble des collectivités qui souhaitent maîtriser et valoriser les données de leurs territoires." Dans un premier temps, l'idée est de faciliter l'agrégation des données qui proviennent d'acteurs divers que ce soit de la collectivité elle-même (des systèmes d'information, d'applications métier ou de capteurs), de l'open data, des citoyens, d'écosystèmes publics et privés, etc. Une fois collectées, la collectivité pourra visualiser ces données et les utiliser pour prendre des décisions ou les mettre à disposition d'autres acteurs.

Orange ajoute que Hexadone doit également faciliter l'usage de ces données par un vaste écosystème de partenaires industriels et de start-up dans le cadre de solutions innovantes. Un catalogue de cas d'usage de croisement de données sera par exemple mis à disposition. Les cas d'usage concernent l'approfondissement de la connaissance du territoire, l'observatoire de la mobilité, l'identification des îlots de chaleur et de fraîcheur, la gestion des déchets, etc. Il sera également possible de mettre au point des cas d'usage sur-mesure répondant aux besoins de la collectivité.

Par exemple, il est possible d'imaginer des solutions d'analyse du réseau d'eau et de détection des fuites, ou encore d'optimisation des tournées de collecte des déchets. La collectivité pourra choisir un hébergement sur site ou sur le cloud. Orange promet un haut niveau de cybersécurité. Mais les cyberattaques se multiplient ces derniers mois auprès des entreprises, des collectivités et des institutions publiques. Personne n'est à l'abri.